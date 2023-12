Život kao iz filma! Glazbenik Voyage ima tek 22, obara rekorde u regiji i zvijezde je serije 'U klinču'

Na samom početku veze znalo se kako će to dvoje, tada tinejdžera, biti prava senzacija. Ubrzo su gotovosvi mladi na Balkanu pjevušili njihove pjesme, a mnogi su im nagoviještali abnormalno jak i veliki uspjeh. Iako Voyage pliva u 'trap' vodama, a Breskvica u popularnoj glazbi, ostvarili su suradnje sa srpskim turbo folk i trap folk zvijezdama.

Ipak, najveću popularnost je stekao u trogodišnjoj vezis poznatom s pjevačicom Anđelom Ignjatović , znanoj pod umjetničkim imenom Breskvica . Kada je njihova veza procvjetala, počele su se nizati suradnje koje su urodile pjesmama pogledanimi do 20 milijuna puta na YouTubeu. Prva i najpopularnija pjesma teen senzacije je bila 'Vrati me', izdana 2019. godine.

Breskvica se nakon turbuletnog perioda u vezi s Voyageom pronašla u zagrljaju drugog jer seupravo njemu požalila na svoju vezu.

"Rekla mu je kako Voyage pokušava upravljati njezinim životom. Rekla je kako im se veza odavno raspada i kako to već dugo nije odnos koji ona želi. Tajno su se sastajali, dok je Voyageu govorila kako je kod kuće. Sve je funkcioniralo bez problema do trenutka kada je Breskvicu otkrila lokacija na aplikaciji koju je on pratio.Tada je Voyage shvatio kako ga danima laže i nastala je drama. Obrisali su zajedničke fotografije i prekinuli", potvrdio je izvor za Blic.rs .

Rekao je tada kako se ne osjeća povrijeđenim, ali: "mi nedostaju lijepi trenuci kojih se sjećam i to je bolno", dodao je za Blic.rs. Ipak, razlog njihovog prekida za javnost će ostati nepoznanica pa će se morati zadovoljiti navodima.

Nažalost, njihov prekid tjednima je bio top tema beogradskih govorkanja i regionalnih medija.

Inače, Voyageova ljubav prema glazbi je počela u osnovnoj školi i traje do danas. U srednjoj školi je tu ljubav podigao na iduću razinu pa je sa svojom ekipom prijatelja osnovao rep grupu pod nazivomCompany. Prvi singl rap grupe izbacili su 2015. godine sa imenom 'Priđi bliže', a 2017. godine su izbacili i 'Do kraja sveta' kao i mnoge druge.