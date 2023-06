Drago i Anamarija ispali su iz 'Superpara' pred samo finale, a on nam je otkrio je li razočaran i koji par mu je favorit za pobjedu.

"iskreno, nisam. Kad smo supruga i ja ušli u taj show, bio nam je cilj da ne ispadnemo prvi. Međutim, izdržali smo. Imali smo sreće cijeli show. Smatram da nas je sreća pratila jer nismo mi bili nešto sposobni za to, ajmo to tako reći. Super je što smo tako daleko dogurali. Naravno da je u prvi trenutak bilo razočaravajuće jer kad smo već do tuda došli, trebali smo možda i u finale, ali dobro. Što je, tu je. Mi smo za nas pobjednici. Smatram da smo superpar i bez pobjede u showu. Kad pogledam sve zajedno, nisam razočaran", ispričao je.

Pitali smo Dragu šale li se obitelj i prijatelji na njegov račun jer nije uspio osvojiti imunitet u izazovu s kobasicama.

"Moje društvo me zafrkava kako to nisam mogao pojesti. Ja im kažem: 'Ljudi, probajte vi pa ćete vidjeti. Nije to lako'. Osobno ne preferiram te kobasice u životu, ne jedem ih baš. Meni je to izgledalo odvratno. Kobasice su bile debele, masne i bilo je toplo. Nisam to mogao proći i to je to. Smatram da je to bio izazov kao stvoren za Karmelu i Tomislava. To sam i rekao. Ja sam odmah rekao Anamariji da mi nećemo proći taj izazov. Ono je bila količina kobasica koje pojedem u mjesec dana. To je stvarno bilo previše", ispričao je.

Komentirao nam je i razgovore sa svojom suprugom te Filipom i Anamarijom nakon što su se Karmela i Tomislav vratili u kuću. Tada je rekao da ih treba što prije izbaciti iz showa.

"Naravno da mi je bilo drago što su se vratili. No kad sam čuo po kojim će pravilima igrati, normalno da sam poludio. To sam kasnije i Tomislavu rekao. Bilo tko da je tada došao, naljutio bih se. Nije me on naljutio nego pravila. To nije bilo osobno protiv njega. To treba tako shvatiti. Nisam dvoličan i malo me pogodilo što bi to itko mislio. No nije to nešto strašno. Sve je to igra. Idemo dalje", objasnio je Drago.

Kaže kako su mu favoriti za pobjedu Azelma i Ismet.

"Svidjeli su mi se i mislim da su jako zanimljivi. Pri tome ne ulazim u njihove privatne stvari, tko je što radio i slično. Uvijek ću s njima kad god se nađemo, pojesti i popiti. I rekao sam da ćemo uvijek njima davati narukvicu u eliminaciji s kim god se našli. Iako su me razočarali kad nisu nama dali narukvicu kad je trebalo i ispali smo pred finale. Nema veze. To je sve igra", zaključio je Drago.

