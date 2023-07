UVIJEK SKLADNI FOTO Anamarija i Drago u novom izdanju: Ona skratila kosu, a on odustao od tamnih pramenova

Drago i Anamarija ispali su iz četvrte sezone showa 'Superpar' pred finale, no mnogima su bili omiljen par u showu u kojem su pobjedu odnijeli Azelma i Ismet. Supružnici iz iz Babine Grede imaju zanimljivu ljubavnu priču te su se upoznali kada je on došao kao klijent u banku u kojoj je ona tada radila. Anamariji se na prvi pogled svidio devet godina mlađi Drago, no zbog razlike u godinama, njihove obitelji isprva nisu vjerovale u ovu vezu. Nakon prvog susreta Drago se preselio u Švedsku i u Hrvatsku se vratio tek nakon nekoliko mjeseci, a jedan od razloga njegova povratka bila je upravo njegova sadašnja supruga s kojom je šest godina u braku. "Mi smatramo da smo obični ljudi, a otkad smo izašli iz showa, dosta nam je ljudi prilazilo, najviše djeca. Hoće se i fotografirati. To mi je jako drago", ispričao je nedavno za RTL.hr. Nedavno su na društvenim mrežama pokazali i promjenu - ona je skratila kosu, a on očigledno odustao od tamnih pramenova.