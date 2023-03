TINA FAIN FOTO - WOW! Fizička transformacija Tine iz 'Superpara' je nevjerojatna! 'Odlučila sam okrenuti fokus'

Zadarska pjevačica Tina Fain publici je poznata kao kandidatkinja druge sezone RTL-ova showa 'Superpar', a tri godine nakon projekta odlučila je u potpunosti promijeniti život. Kako nam je rekla u intervjuu, uživa u solo životu, a nikada nije izgledala bolje! U mom životu trenutačno nema mjesta za nove ljubavi, osim moje dječice. Odlučila sam fokus okrenuti prema nekim drugim životnim prioritetima. Iako imam toliko posla da mi je svaki vikend radni, prioritet su mi druženja s prijateljima. Također, prioritet mi je svakako i zdravlje, počela sam jako puno trenirati", rekla nam je. Otvoreno je nedavno govorila i o svojoj borbi s viškom kilograma. Naime, nakon rođenja drugog djeteta kilaža je naglo skočila, a sve se zakompliciralo i u vrijeme lockdowna, kada je, kaže, bila kod kuće i jela. Da tako više ne može dalje, odlučila je prije dvije godine, u potpunosti se dovela u red i sada živi zdravim načinom života. A to se svakako vidi na njezinoj liniji koja je besprijekorna. "U tom procesu mršavljenja pomogao mi je osobni trener koji me doveo u red. To je trajalo godinu dana. Još uvijek treniram, brinem se o svom zdravlju i nikada više ne bih dopustila da se vratim na staro. Prehrana je također sređena, doduše ne mogu odoljeti čokoladi, ali suzdržavam se", rekla je iskreno. Novu sezonu 'Superpara' gledajte uskoro na RTL-u.