STOPIO SE SA SLAMOM FOTO Što kažete na Draginu promjenu? Supruga ga sredila i priznala: 'Volim tamne muškarce'

Drago je odlučio osvježiti svoju kosu, bradu i obrve nakon što je njegova supruga Anamarija primijetila da se stopio sa slamnatim ukrasom iznad njihovog kreveta. "Ovaj ukras i ti ste isti. Ne mogu te raspoznati. Baš ti je ružno", komentirala je Anamarija. "Ja sam mislio da se to tebi sviđa", rekao joj je Drago. Ona mu je odgovorila da joj se to nimalo ne sviđa. "Znaš da volim tamne muškarce", rekla mu je Anamarija. Anamarija je otkrila da je ona zaslužna što je Drago uopće počeo bojiti kosu, obrve i bradu, a istaknula je da mu to dobro stoji. Drago je rekao da ga inače sređuje frizerka, a predložio je supruzi da to učini ona dok su u 'Superparu'." Čekam da to opereš da vidimo što smo uopće napravili. Malo me strah", kasnije je priznala Anamarija. Čini se da su oboje zadovoljni rezultatima, a kako se vama čini njegova promjena?