Tomislav i Karmela pobijedili su u izazovu za imunitet u kojem su morali jesti kobasice i spasili se od eliminacija. Drugi parovi komentirali su da su razvalili zadatak.

Otkrili su nam bi li ih bilo sram vratiti se doma u Slavoniju da su pali izazov.

"Definitivno bi nas bilo sram. Nebitno je li taj zadatak ili neki drugi zato jer smo se tek vratili u kuću. Pritisak je bio dosta velik da prođemo, a zadatak kao zadatak bio je grozan. Neću više jesti kobasice i salame", rekao je Tomislav kroz smijeh.

Tomislav i Karmela osvrnuli su se na komentare drugih parova da će razvaliti zadatak jer su bilderi i dosta toga jedu.

"Bilderi jedu šest puta dnevno, ali to su manji obroci. Nikad se ne pretrpavamo hranom pa to baš nema veze", rekla je Karmela.

"U pravilu ja jedem 45 minuta nekad. Ne mogu jesti brzo", nadovezao se Tomislav.

Karmela je kroz smijeh istaknula da on prožvače zalogaj 90 puta.

"Ma i više", istaknuo je Tomislav. Par je objasnio da se nikad natjecao u brzom jedenju, ali izazov su morali riješiti što prije.

Osvrnuli su se i na Dragin komentar da su im oba zadatka išla na ruku. "Ne bih se složio da nam je zadatak s klackalicom išao na ruku jer se Karmela jako boji visine", rekao je Tomislav.

"A i različite smo visine. To je kod klackalice bilo dosta važno. Svaki put kad on dođe do tla, ja skočim gore i meni srce udara kao ludo", dodala je Karmela.

Za izazov s kobasicama objasnili su da im se čini da su se više trudili od drugih parova. Također, teško im je pao na želudac jer nisu navikli na tolike količine masti.

"Psihološki smo to ignorirali", naglasio je Tomislav.

Par je komentirao i riječi Anamarije Dumić nakon izazova s kobasicama kada je rekla da su varalice osvojile imunitet, a poslije ih je u dnevnom boravku napao njezin suprug Filip. Kažu da Filipa nisu baš previše doživjeli.

"Filip se ne zna kontrolirati. Kao dijete kad viče na tebe jer mu nešto nije po volji. Baš nezrelo i glupo u jednu ruku", rekao je Tomislav.

"Filip je imao štošta za reći", istaknula je Karmela.

Također su komentirali činjenicu da se čini da je Filip uzeo Karmelu na pik dok u isto vrijeme govori da mu je Tomislav dobar i da se slaže s njim.

"Pokušava uvjeriti druge parove u svoje mišljenje. No u biti to misli samo Anamarija pa onda i on misli isto. Oni su se baš trudili ocrniti nas, no laži kad-tad izađu na vidjelo", objasnio je Tomislav.

Karmela kaže da se u kući jedino posvađala s Anamarijom koja je u izazovu dala stolac Tomislavu i zbog toga ga jedini nije prošao.

"Filip je mene napao kako bi obranio ženu. Htio se osjetiti u toj situaciji kao mačo muškarac i onda me išao napasti da ne mora Anamarija. Ona je bila iza njega i nju je to zabavljalo. On se dokazuje", ispričala je Karmela.

Tomislavu nije jasan ni Filipov komentar da je slijep i da ne vidi što Karmela radi.

"Mislim da bi on malo trebao okulistu. Ja vidim kao sokol. Nama nije jasno je li on sam uvjeren u te stvari ili samo iznosi od drugih. Impresivno mi je da je uvjeren u te gluposti. Nadam se da svjesno laže, a ne da je uvjeren u to. Vidio bih već sve te stvari u pet godina veze, a ne tu u kući", zaključio je Tomislav.

