Muškarci zaljubljeno gledali žene u kostimima: 'Baš me je očarala'

Žene je dočekao zadatak iznenađenja na početku ovog tjedna.

"Drage dame, vaši partneri vaši su heroji i junaci. Puno puta su to u životu pokazali. Vaš zadatak je da im pokažete kako oni izgledaju u vašim očima. Izradite kostime i smislite tekst za svog junaka. Morate mu dati ime, karakterne osobine i posebne moći koje ima. Pišite protiv koga se ili za koga se on bori, kakav je kada je sretan, kada je ljut, kada pobjeđuje, kada je postao superjunak i kako to pokazuje svaki dan", pročitala je Azelma upute.

"Zadatak mi se čini zanimljiv, ali ne čini mi se nimalo lak. Treba to sve iskombinirati, treba napisati tekst, dosta je posla", komentirala je Anamarija.

Žene su u sobi dočekale tkanine i ostali pribor za izradu kostima, a Karmela je odmah dobila ideju da želi napraviti kostim s istaknutim mišićima, takozvanim pločicama.

"Tomo će biti bodybuilderdska vila. Spojit ću mu dvije ličnosti, neku blagu, nježnu stranu i malo grublju stranu", otkrila je što namjerava.

"Moraš gledati da ti se čovjek ne naljuti", istaknula je Anamarija koja ne želi da joj se suprug Filip žali.

Došao je i trenutak da žene pokažu muškarcima kostime, a oduševile su ih kreacijama i zaljubljeno su ih gledali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Baš me je očarala", komentirao je Ismael.

"Ti si mašina i zvijer koja grize. Ti si moj junak koji nikad nema straha, koji se ne predaje i kad je najgore. Nema stvarnih problema u životu koje ti nisi riješio", poručila je Azelma Ismetu.

"Ja sam Super Drago. Borim se protiv propuha i hladnoće. Ako imate negdje rupu, ja dođem i začepim vam tu rupu", opisala je Anamarija svog supruga.

Druga Anamarija složila je pjesmu s rimom za Filipa, a on se požalio. “Mogla si reći barem jednu lijepu riječ“, komentirao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU!