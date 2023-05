Anamarija i Drago za RTL.hr o pothvatu života: 'Već tri godine gradimo kuću, uskoro useljavamo'

Osim što je 'Superpar' za njih ogroman izazov, s izazovima se susreću i u privatnom životu. Anamarija i Drago trenutačno grade kuću u Babinoj Gredi, o čemu se nedavno govorili za RTL.hr.

"S time smo krenuli prije tri godine. Kako skupimo novaca, tako i ulažemo. Stignemo putovati i uživati. Nadamo se da ćemo do Božića ove godine uživati", rekao je Drago. Dok se on bavi grubim radovima, supruzi je prepustio uređenje. Kaže kako je to sve poprilično stresno, no kako su pred samim krajem, što im onda olakšava cijelu situaciju.

Inače, u show ih je prijavila Anaamrija, a Drago supruzi jednostavno nije mogao reći ne.

"Nisam mislio da bi nas netko zvao. Otišli smo na casting, prošli smo i nije mi žao što sudjelujemo. Ovo mi je odlično iskustvo, mislim da smo čak ojačali odnos. Saznajemo nešto više jedno o drugome, to mi se jako sviđa", rekao je Drago.

