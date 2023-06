Anamarija i Filip dali si obećanja nakon završetka showa: 'Potrudit ću se malo više oko njega'

Anamarija i Filip razgovarali su o izazovima u 'Superparu', a ona je objasnila da ga ne bodri jer on poludi uvijek kad to radi.

"Ja bodrim na svoj način, a tebi to ne odgovara", istaknula je. Filip je na to komentirao da ga nema što bodriti nego se on mora posložiti u glavi.

Otkrio je i kako bi mogao biti bolji suprug Anamariji nakon showa. "Trebao bih više vremena provoditi s njom. Kad ću moći, bit ću više s tobom", obećao je Filip.

Anamarija se prisjetila Filipovih komentara kada su bili tek tjedan dana u kući 'Superpara'.

“Rekao mi je: 'Kako si ti tu dobra. Da si barem takva doma. Tu čistiš, kuhaš, brineš o svemu'. Bio je oduševljen kao da je upoznao novu ženu“, ispričala je.

Objasnila je kako mu je dokazala da sve može, ali izvan kuće za to nema toliko vremena. "Potrudit ću se malo više oko njega doma", obećala je Anamarija.

Par se nakon rasprave o nespavanju i braku zabavio hrvanjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU!