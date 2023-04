Anamarija i Filip stižu u 'Superpar': Zaljubljenici su u vojsku i uvijek spremni za izazove

Naime, oboje su željeli ići u vojsku tako da se Filip dobrovoljno prijavio za služenje vojnog roka, no Anamarijini roditelji nisu blagonaklono gledali na to tako da je ona naposljetku upisala policijsku akademiju i specijalizirala se u području kriminalistike. No kad je završila fakultet, razočarana sustavom, počela je raditi u službi za korisnike, a imaju i privatan biznis - uz pomoć roditelja i supruga počela se baviti organizacijom vjenčanja na vlastitom imaju, gdje su organizirali i svoje vjenčanje, a Filip radi i kao vozač.

Superpar Foto: Superpar

Oboje su sportski tipovi i vole izazove, a upoznali su se u klubu, gdje su oboje trenirali nešto slično tajlandskom boksu. Anamarija je često dobivala Filipa za sparing partnera, no on je tada nije štedio pa joj u početku nije bio nimalo drag, a sada već pet mjeseci sretno žive u braku kod njezine obitelji. Njihova se malena obitelj nedavno povećala kad je Filip od svoje supruge dobio psa na dar.