"Nema ljutnje, zato sam se odmah digla nakon izazova i išla ženama dati ruku. Sve je to bilo u žaru borbe. Filip je također u bilo kojem trenutku mogao pasti jer je imao hrpu velikih stvari na sebi, sve je to trpio. Kad je dobio usisivač, svi su mislili da će on pasti, ali je on ipak izdržao. Nikome ne zamjeram i to dokazujem tako što sam se digla i svima pristupila. Znam gdje smo došli i znam da smo u izazovu, da se natječemo i ja se ne ljutim, no totalno razumijem njezinu reakciju. Ipak, mogla je to malo ljepše odraditi. Samo mi je zbog toga žao", rekla je Anamarija Dumić. Izazov 'Aukcija' u showu posvađao je neke parove, odnosno Karmela se naljutila na Anamariju jer je najteži predmet dala njezinom Tomislavu kojem se potom pale sve stvari i to znači da su oni bili jedini par koji nije prošao izazov.

Nakon toga su davali izjave kako smatraju da ih parovi žele eliminirati, no u razgovoru za RTL.hr Anamarija i Filip takvo što u potpunosti negiraju.

"Točno se vidi na videozapisu da sam u jednom trenutku radila face jer sam vidjela da je Filip pocrvenio i da više nije mogao. Onda sam ga pitala trebam li dizati ponudu i to je jedini razlog zašto sam se ubacila u borbu Karmele i Martine. Ubacila sam se jer sam znala da, kada netko padne, da će se aukcija završiti jer se jako odužila. To je jedini razlog zašto sam se ubacila u borbu. Filip bi sigurno pao jer mi je rekao da je u tom trenutku bio u krizi, na rubu nesvjestice. No, zbog Karmelinih izajava ispalo je kao da sam ja išla spasiti Martinu, a zapravo sam išla spasiti Filipa jer više nije mogao izdržati", rekla je.

Filip se slaže sa svojom suprugom i kaže kako je Tomislav prvi bio taj koji je Karmeli sugerirao da što više stvari daje njemu.

"Zasmetale su mi Karmeline izjave pogotovo ona gdje je rekla da smatra da smo svi mogli proći izazov. To nije istina i Karmela jako dobro zna koja su bila pravila igre. Ako misli da smo ju htjeli eliminirati, zašto nije licitirala do kraja i spasila Tomislava? Tomislav je tijekom izazova Karmeli rekao da sa stvarima 'trpa' mene. Tomislav i ja smo imali najviše stvari i samo se čekala jedna veća stvar koju bi onda dobio ili ja ili on, odnosno pao bi ili on ili ja. Karmela je imala najviše novaca i mogla je licitirati do kraja, mogla je taj predmet dati meni i ja bih pao. Nitko se nije urotio protiv Tomislava, da je to istina onda bi se otpočetka igralo prema Tomislavu, a Anamarija ne bi igrala i prema Dragi. Ana si je uzela dva protivnika, a tako je i Karmela mogla vraćati protivnicima", rekao je Filip.

Oboje im je žao što je tako ispalo jer je borba bila fer, a na kraju je ispalo da je namjera bila elimirati Tomislava i Karmelu. "Nikakve priče o tome nije bilo", zaključili su.

