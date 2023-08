Drago i Anamarija tijekom sudjelovanja u 'Superparu' osvojili su gledatelje svojim skladnim brakom i mnogi su navijali za njihovu pobjedu. Izašli su iz emisije tik pred finale, no nisu puno žalili zbog toga. Supružnici su stekli veliku popularnost i mnogi ih prate na njihovom Instagram profilu na kojem Drago objavljuje fotografije s posla, a oboje dijele i slike iz privatnog života.

Anamarija je ovog puta objavila fotografije s djevojačke zabave. U odličnom raspoloženju s velikim osmijehom na licu pozirala je s prijateljicama pokraj bazena. Sve su odjenule ružičaste haljine dok je mladenka blistala u bijeloj haljini. Anamarija je odjenula kratku, pripijenu ružičastu haljinu ukrašenu cvijetom koja joj je odlično pristajala, a imala je i naušnice, bezvremenske ringove.

Inače, Drago nam je ranije rekao da ga veseli što su mnogi prepoznali njega i Anamariju kao skladan par i što je većina komentara pozitivno. Otkrio nam je i kako napreduje njegova obiteljska kuća koju pomalo sređuje.

"Dobro napreduje. Čim sam izašao iz showa, posvetio sam se kući. Riješili smo podno grijanje, stavili smo glazuru i sad se suši. Dogovorili s keramičarom da polijepi keramiku za otprilike dva tjedna. I onda je to ajmo reći pri kraju. Nadam se da ćemo to brzo završiti i useliti, a sad kako bude. Naravno, cijene su narasle, sve je poskupilo, ali ne bojim se dok imam posla. Zasad ide super. Nadam se da ćemo to brzo riješiti", rekao je Drago.

Zadovoljan je jer ima dosta posla, a ponekad se pohvali svojim radom na društvenim mrežama. Zbog toga ga supruga, prijatelji i susjedi zafrkavaju. "Kažu: 'Svatko fotografira sebe, a ti objavljuješ prozore.' Ja to volim i zato objavljujem. Radi se, ima puno posla otkad sam izašao iz 'Superpara'. To mi je drago jer znam kad sam zatrpan poslom da će biti novca i svega", ispričao je.

Otkrio je i da uvijek prakticira spontan odabir destinacije i smještaja kada je riječ o odmoru na moru.

"Gdje nam se svidi, tu stanemo i nađemo smještaj. Spontano, ništa dogovoreno. Ne volim drukčije. Zaputimo se u vožnju pokraj mora i odaberemo mjesto koje nam se svidi", objasnio je.

