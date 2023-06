Anamarija Dumić i njezin suprug Filip jedni su od finalista 'Superpara', a prokomentirala nam je situaciju u kući te borbu za pobjedu. Pitali smo je da se osvrne na Karmeline i Tomislavove riječi da Filip misli uvijek sve što i ona te da zapravo nema svoje mišljenje kao i da je započeo svađu upravo zbog nje.

"Filip ima svoje mišljenje. U principu sam ja ta koja sam mu rekla u jednom trenutku na trosjedu u dnevnom boravku: 'Nemoj. Šuti. Nemaš podršku' zato što su svi znali što se događa u kući, a nitko nije htio reći na glas. Filip je od prvog dana iskren, čak više nego ja. Sve kaže", ispričala je Anamarija.

Otkrila je da je Tomislav nakon svađe došao dolje u sobu družiti se s Dragom i Filipom.

"Popili su si rakijicu i Filip mu je opet rekao: 'Nemoj se ljutiti. Ti ne vidiš što radi, što govori'", rekla je Anamarija.

Kaže kako je imala neugodnih situacija s Karmelom. Također je istaknula da joj bilo čudno njezino ponašanje od početka.

"Prišla mi je drugi dan i rekla: 'Mi smo kliknule'. Ja sam ju gledala u čudu jer nismo progovorile ni dvije rečenice. To mogu potvrditi i Verica, Azelma, čak i Anamarija jer sam se s njima od prvog dana družila. Karmela je bila samo s Meri od prvog dana, poslije i s nama. Bilo mi je to čudno. Mislila sam da je problem u meni i pitala se da li ne vidim da sam s nekim kliknula. Onda su mi i drugi rekli da ne shvaćaju što Karmela govori jer se uopće ne družimo i ne razgovaramo. Uvijek sam bila s istim ljudima, ona se jedina izdvajala" , objasnila je.

Kaže da ju je Karmela pet dana "driblala" nakon zadatka s aukcijom koji je jedino Tomislav pao i tada je odbila rukovati se s Anamarijom. Zasmetalo joj je što je Karmela ranije rekla da je sportski pružiti ruku nakon poraza, no ona to nije učinila.

"Koliko glume, užas", istaknula je.

Kaže da su Karmela i Tomislav pazili kada skidaju mikrofone i da su upravo tada svašta govorili. Podsjetila je i na Karmelinu izjavu s početka showa.

"Rekla je: 'Ili ćemo pobijediti u izazovu ili nećemo tu biti! Jer onda nismo superpar", prisjetila se Anamarija.

Naglasila je kako su se ona i Filip uvijek trudili biti iskreni u kući te da joj je žao ako su gledatelji stekli drukčiji dojam.

Anamarija, koja je završila studij Kriminalistike dok je njezin suprug bio u vojsci, komentirala je svoju borbenost u izazovima. Kaže kako je trenirala kickboxing, a Filip boks te ističe da su jako natjecateljski nastrojeni što se moglo primijetiti.

"Što je na izazovu, ostaje tamo. Kad završi natjecanje, mi smo si dobri. Adrenalin i taj natjecateljski duh splasne. Dok se natječemo, nismo svjesni što pričamo, koliko vičemo i da nam pobjegnu psovke. To je jače od nas. Svatko tko se natječe, tko je u nekom sportu, zna o čemu pričam. To je poriv. Moj je više nesavladiv od drugih", objasnila je Anamarija kroz smijeh.

Osvrnula se i na komentare da je Filip lošiji dio njihovog para i da ona uvijek povuče te je zaslužna za pobjede.

"Filip nije lošiji od mene. Ne zna podnijeti pritisak i stres poput mene te se ne snađe u takvoj situaciji. Pojede ga stres. Ne može razmišljati. I onda tu ja reagiram i povučem jer dobro funkcioniram pod stresnim situacijama. On je inače jako sposoban i šteta mi je što ljudi ne shvaćaju. Nismo ni mi shvaćali neke stvari kad smo gledali prošle sezone 'Superpara'. Sjedili bismo pred TV-om i govorili: 'Kako je ovo lagan zadatak. Mi bismo to prošli. Kako oni to ne mogu?'. I onda dođeš tamo i pojedu te stres, adrenalin, sve živo. Srce ti kuca nenormalno. Izgubiš se. Koncentracija ti je nula. U principu shvatiš da to nije samo tako kao kad sjediš ispred tv-a", ispričala je.

Otkrila je koga ona i Filip vide kao najveću konkurenciju.

"Najveća konkurencija su za nas Azelma i Ismet. Zadnjih nekoliko izazova stvarno su se dokazali i mislim da su oni dosta rasli kroz ovaj show. Naučili su zajedno funkcionirati, bolji su, koncentriraniji", zaključila je Anamarija.

