Filip i Anamarija mladi su par koji sudjeluju u četvroj sezoni 'Superpara'. Oboje su sportski tipovi, vole se natjecati, a poraze shvaćaju vrlo srčano. Baš zato ih izazovi u showu ponekad znaju izbaciti iz takta. Iza njih su trenutačno vrlo teški ciklusi. Na dnu su tablice što se tiče novca i samim time riskiraju emilinacije. No, ono što ih drži je vjera u to da će biti bolje jer su i u privatnom životu pravi borci. Anamarija se za RTL.hr osvrnula na njihov dosadašnji put u showu, a pritom otkrila i neke pojedinosti iz njihova privatnog života.

"Prijavili smo se zato što smo htjeli poboljšati naše odnose, u smislu da se malo bolje upoznamo što se tiče komunikacije i da naučimo zajedno bolje komunicirati. Mi se stvarno odlično poznajemo što smo pokazali u prvom ciklusu, ali u privatnom životu premalo vremena provodimo zajedno. Stalno smo u poslu i ovo nam je bilo jedinstveno iskustvo da se još više zbližimo i naučimo zajedno funkcionirati. Također, zbog iskustva i izazova, a posljednji prioritet nam je novac", rekla je Anamarija.

Težak period je iza njih, prvenstveno zbog toga što gube u izazovima. Ne mogu pronaći idealnu taktiku, što ih oboje ljuti i rastužuje.

"Na početku nam nije išlo jer smo se više fokusirali na kamere i nismo se skroz opustili. Nismo se toliko skoncentirali na te izazove. To nas je sve shrvalo jer smo cijeli život u sportu, natjecateljskog smo duha i mislim da se to vidi po našim reakcijama. Ovo nas je malo obeshrabrilo, ali mislim da smo tek sada shvatili gdje smo i što trebamo raditi", objasnila je Anamarija te dodala:

"Nisam boljeg čovjeka u životu upoznala, pošten je, iskren, dobar i nepravda ga jako boli, baš kao i mene. U show smo ušli srčano, a mislim da je tako i većina kandidata. Nije bilo straha u izazovima. Mislim da su svi natjecateljski nastrojeni, osim Azelme, kojoj je ovo isključivo zabava. Drago nam je što nas naši roditelji i prijatelji koji nas gledaju govore kako smo isti kao u privatnom životu. Nema glume, nema ničega, brutalno smo iskreni kao i inače", rekla je.

Organiziraju vjenčanja

Njih dvoje su prije nekoliko godina zajedno ušli i u biznis. Radi se o organizaciji vjenčanja na obiteljskom imanju u Jakovlju. Naporno je, ali kaže, sreću mladenaca ništa ne može zamijeniti.

"Sami smo organizirali svoju svadbu, bio je to najveći izazov dosad. Mi i drugima organiziramo svadbu, a vikend prije naše i vikend nakon, imali smo također organizacije. Nas više usrećuje tuđa sreća, ali i na našoj je bilo fenomenalno. Saznali smo da nas ovaj posao usrećuje jer vidimo osmijeh na tuđim licima, a mi smo to stvarali i dio smo tog procesa", rekla je.

A kako su došli na tu ideju?

"To je trebala biti vikendica, a jedan naš kolega došao je jednom na slavlje i rekao da tu ima puno potencijala. Preko noći smo se odlučili za to, krenuli smo i sada nam je već treća godina. Ušli smo u to, uživamo, trudimo se, teško nam je, ali stvarno dajemo sve od sebe i to nam je stvarno trenutačno život. Velika je odgovornost, ali zajedno možemo sve", zaključila je.

