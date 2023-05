ANKETA Dio kandidata tvrdi da su se klanovi naveliko počeli stvarati. Smatrate li da je to točno?

U showu 'Superpar' do posljednjih je eliminacija više-manje sve bilo idilično. Kandidati se nisu sukobljavali pred kamerama, jedni o drugima su većinom pričali samo pozitivne stvari, no i to se polako okreće. Posljednje eliminacije, u kojima su bili Max i Veronika te Davor i Meri, pokazale su kako su odnosi među nekim parovima jako loši. U prvom redu, između Meri, Davora i Verice.

"Da me ovdje s 40 godina netko pravi budalom. Koje su to fore? On je glumio da ju ne poštuje? Kako možeš glumiti to da si ne poštuješ ženu na televiziji? Sori druže, ali mislim da to tako ne ide. Postoje li novci zbog kojih biste prihvatili igru da ponižavate svoju ženu?", rekla je Verica nakon što je Davor izjavio kako je dosad u showu neke situacije odglumio.

"Ljute se oni koji rade podjelu u kući. Mi ćemo to nastojati ispraviti, da budu svi, kako bi rekli Dalmatinci, jedna duša, a dva tijela", rekao je Davor. On i Meri su na istoj strani i smatraju da neki kandidati manipuliraju drugima.

"Njezin stav me uopće ne zanima. Neka prvo pogleda svoju komunikaciju koja je nasilno kreveljenje. Tko je ona ovdje? Ne razumijem", rekao je Davor o Verici. Izgleda kako su u jednom klanu svi kandidati osim Davora i Meri, koji se, što se moglo i vidjeti, u nekim situacijama drže po strani.

