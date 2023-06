ANKETA Finale četvrte sezone 'Superpara' je pred vratima: Što mislite, tko će osvojiti ovu titulu?

U finale četvrte sezone 'Superpara' ušla su tri para - Anamarija i Filip, Azelma i Ismet te Karmela i Tomislav koji su dobili još jednu šansu osvojiti tu titulu. Pred parovima su još samo dva izazova i nema više klađenja, a par koji osvoji izazov dobiva 1000 eura.

Azelma i Ismet su često nasmijavali ostale kadndidate svojim humorom i ponašanjem. Neki izaovi su za njih bili mačji kašalj, no neki su im predstavljali problem. U eliminacijma se nikad nisu osjećali da su u opasnoti jer su svjesni da ih ostali ukućani vole. Iako Azelma nije došla u show zbog pobjede i novca, Ismet je priznao da je njemu bitna nagrada. kako će se snaći u posljednjim izazovima i hoće li baš oni osvojiti titulu 'Superpara' - saznat ćemo uskoro.

Izvor: RTL

Anamarija i Filip upoznali su se u klubu gdje su trenirali. Oboje su sportski tipovi, a to smo mogli vidjeti i u izazovima. Filip je često 'kiksao' u izazovima što bi razljutilo Anamariju jer joj je stalo do pobjede. Unatoč nesuglasicama i sukobima, par je došao do finala i bori se za titulu 'Superpara'.

Tomislav i Karmela, ili kako sebe nazivaju - 'mačke s devet života', dobili su novu priliku postati 'Superpar'. Iako su već nekoliko puta izbjegle eliminacije, zadnje su za njih značile kraj, no ubrzo im je uslijedila nova prilika. Par se vratio u kuću, a to nije najbolje sjelo ostalim parovima, posebno Anamariji i Filipu. Povratak u kuću motivirao ih je da 'zagrizu' još jače i možda baš oni odlaze kući s titulom 'Superpara'.

