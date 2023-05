Martina i Ismael su u 'Superpar' poveli i svoju ljubimicu, papigu Soi. Ova dražesna životinja većini je ukućana prirasla srcu, ali ne i Meri i Davoru, koji smatraju da nije pravedno što upravo ona odlučuje o sudbini kandidata. Kada su u pitanju eliminacije, na koju stranu Soi odluči ići, tako Martina i Ismael eliminiraju.

"Životinje nas vole, valjda će opet presuditi na našu stranu", rekao je Filip kroz šalu, ali ovoga puta nije bilo tako. Soi je narukvicu odlučila dati Azelmi i Ismetu.

"Ako nemaš svoj stav, nemaš što tražiti ovdje. Idi kući. Doveo si papigu da glasa umjesto tebe. To nisi ti, to je tvoja papiga. U idućim eliminacijama, dovest ćete mi moga staforda i on će glasati", rekao je Davor.

"Mislim da je to bio njihov osobni izbor, a ne izbor papige. I drago mi je", zaključio je Ismet.

