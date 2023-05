ANKETA Je li pravedno da se u eliminacijama 'Superpara' odlučuje po principu - tko ti je draži?

U eliminacijama 'Superpara' uvijek odlučuju kandidati. Kome će dati svoju narukvicu, vijeća se i prije nego što stanu pred njihov sud. Za eliminacije su si, naravno, sami krivi budući da dva para koji su taj tjedan bila najlošija u izazovima, riskiraju izlazak iz kuće. Ovaj su tjedan to bili Ismet i Azelma i Davor i Meri. Izašli su bajkeri, koji su narukvicu za ostanak u kući dobili samo od Karmele i Tomislava. Ostali parovi odlučili su se za Azelmu i Ismeta. To je svakako velika prednost jer, koliko god se su se puta dosad našli u eliminacijama, trijumfirali su maksimalno. Razlog je to što su najomiljeniji par u kući, čega su i sami svjesni.

Dok je nekima uredu to što se odlučuje po principu 'tko ti je draži' i 's kime si u boljim odnosima', drugima se od toga diže kosa na glavi. Konkretno, tu se misli na Davora i Meri koji su dosad odlučivali po tome tko im je jači protivnik u eliminacijama. Njega bi uvijek eliminirali. Martina i Ismael su na početku prepuštali papigi da odlučuje, no kako se show bliži kraju, to su i sami jasniji u argumentaciji. I oni su se priklonili principu - s kime se družim, njega želim da i dalje bude u 'Superparu'.

