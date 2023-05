Izazov 'Aukcija' u kojoj su se dame borile za razne predmete i potom odabrale muškarca koji to mora nositi, rasvijetlila je odnose u kući. Onaj koji ispusti sve iz ruku, gubi izazov, a to je bio Tomislav. Dame su ga natrpale sa svime, pogotovo Martina. Zbog toga je Karmela bila ljuta. "Gledam u njega, to sve trpaju na njega. Dečki je prvi put poludio u kući, pobacao sve, vidio je što se događa", rekao je Drago, koji se sažalio nad tom situacijom.

"Tko se ljuti, neka ide kući", rekli su Martina i Ismael.

Iako većina parova govori kako je to samo igra, možda to ipak i nije tako. To bi se moglo zaključiti po Martininoj izjavi.

"Ona se udružila s Meri. Zar je očekivala da će joj netko tu biti prijatelj?", rekla je Martina.

Show 'Superpar' pogledajte na PLAYU.