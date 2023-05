ANKETA Tko je najveći papučar 'Superpara'? Kandidati kažu Tomi i Filip, a koje je vaše mišljenje?

Tko je najveći papučar u kući 'Superpara'? Ovo je pitanje bilo jedno od mnogih upućeno kandidatima u novom izazovu. I kandidati su imali različite odgovore, no najviše njih napisalo je Filipa i Tomislava.

"Stekla sam dojam da je Draganova supruga dominantnija, ne umanjujući njega", rekla je Meri, na što je Verica dodala kako joj je ovo vjerojatno najslađa rečenica koju je izgovorila u 'Superparu'. "Ako on treba biti papučar, ja ću potpisati do kraja života da on bude takav papučar kakav je", rekla je Verica.

Ismet je istaknuo Filipa kao papuču zbog toga što ga je Anamarija dobila u sparingu. "Ti si papuča, klompa i japanka u jednom", našalio se. "Ljudi koji me poznaju znaju da se znam šaliti na svoj račun, ne dira me to", rekao je Filip. Uz Tomislava, dobio je najviše glasova.

"Svi smo mi papučari na neki način", zaključio je Tomislav.

