Azelma brutalno iskreno o Ismetovoj prevari: 'Srušio mi se svijet, više si to nikad neću dozvoliti'

"Bio je to prvi i posljednji put i to se više neće ponoviti. To je nešto na što ja nisam ponosan. To je najgore u životu što sam ja učinio tako lijepoj ženi, ženi koju volim", rekao je Ismet u showu 'Superpar'. Azelma i on već su pred kamerama govorili o toj temi, a sada su otkrili i koliko ih je to promijenilo kao par.

"Govorila sam da nešto osjetim, da osjetim da se nešto događa. Ne možeš me praviti budalom, nisam glupa. To žena osjeti", rekla je Azelma, na što se Ismet pravdao: "To mi je bilo nametnuto, to nije bilo nešto što sam ja želio". Ona mu je potom rekla kako takve floskule govore svi koje prevare u vezi ili braku. "Nijedan ne želi. Meni isto ako se dogodi, molim da kamere zabilježe da ja to nisam htjela, da sam ja to morala", bila je sarkastična. Nedvojbeno je kako ju je to jako povrijedilo, kaže, pogotovo kada je osvijestila što je sve napravila za njega...

"Svih tih godina, mnogo smo toga prošli. Baš kao i svaki par. No, mi smo stvarno prošli, i težak život, kada nismo imali ništa. Došli smo u stan u zimu, nema drva, djeca su mala. To je bilo preživljavanje i odnosu na ovo što danas imamo, to je bilo to. Borba je bila. Ja sam se borila i nikada nisam od njega odustala i nikada nisam rekla da mi je išta teško napraviti za njega i njegovu obitelj. Stalno sam svima bila na raspolaganju i onda kada takvo nešto čuješ i doživiš, sruši ti se svijet", ispričala je Azelma.

Ismet ju je i sada tješio. "Taman smo se digli na noge i ja sam sve zeznuo s tom situacijom. Baš sam ju povrijedio. Krivo mi je", rekao je. Azelma je potom nastavila:

"Napravio me boljom osobom. Dotad sam bila ona čangrizava žena koja je kuhala, čistila, krečila, išla na posao i s posla. I onda je on učinio ovo do mene. Uredila sam kosu, napravila usne, nekako sam se više posvetila sebi i vidjela koliko vrijedim i da si više nikada ne dozvolim da me takve stvari dirnu. Da mogu zalupiti vratima i reći - doviđenja", zaključila je.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.