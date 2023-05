Azelma i Azelma 2: Ismet razočarao suprugu, a iskupio se tako što se pretvorio u - nju!

Ismet je izgubio u izazovu, odnosno među hrpom stvari nije mogao pronaći Azelmine. Ona je bila uvjerena u to da će izazov proći kao od šale, ali to se nije dogodilo. No, ona je pronašla način kako da se zabavi i onda kada gube. "Sada ćemo te odjenuti u moju robu tako da ju nikada ne zaboraviš. Nemoj se ništa brinuti, ja sam tu i napravit ću te zvijezdom", rekla je Azelma. Ismet je dobio kompletan tretman - od šminke preko frizure do stiliziranja.

"Vidiš kako ja priznam svoje greške", rekao je Ismet, koji se i sam sebi dobro nasmijao.

"Toliko mi je diglo ovo raspoloženje da nemam riječi", složila se Azelma. Kako izgleda njezina dvojnica, ne propustite pogledati u videu.

