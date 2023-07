Anamarija i Filip te Azelma i Ismet ostali su posljednji u finalu prošle sezone 'Superpara'. Tko pobjeđuje, odlučivali su ostali ukućani koji su s njima nekoliko mjeseci dijelili sve uspone i padove. Dok s nekima nisu ostali u najboljim odnosima, određena su se prijateljstva ipak izgradila. Ono što je u showu bio poznat kao 'klan' - nastavio se družiti i nakon završetka snimanja. Iza njih je uzbudljiv vikend.

Izvor: Privatna arhiva

Naime, Azelma i Ismet te Dragan i Verica posjetili su Anamariju i Filipa u Jakovlju, gdje je mladi bračni par organizirao festival. Azelma je s nama podijelila fotografije i ispričala nam kako je bilo kod prijatelja iz showa. "Bili smo kod Anamarije i Filipa u Jakovlju. Družili smo se i to je bio naš dogovor još u 'Superparu', da ćemo doći kod njih jer su organizirali festival. Bilo nam je prelijepo. Bili smo na njihovom imanju gdje su nas zaista predivno ugostili. To većinom iznajmljuju za svadbe, rođendane i prelijepo je. To je zaista bilo nezaboravno iskustvo", rekla je Azelma. Najavila je kako je njihovo sljedeće druženje rezervirano za njihov Bihać!

