Azelma i Ismet, kao i ostali parovi, sudjelovali su u izazovu gdje su žene morali slagati puzzle s fotografijama svojih partnera. Dok su neki uspjeli izvršiti zadatak u vremenskom roku, drugi su se pak u potpunosti zbunili. To su bili i temperamentni Azelma i Ismet, koji su se zbog ovog izazova i posvađali.

"On ne shvaća kada nekome nešto ne ide. To je isto kad bih ja njemu rekla da razvuče pito i da je napravi", rekla je Azelma, ponavljajući da mu je više puta rekla kako joj takvi izazovi ne leže.

"Išlo bi to brže da si išla brže do slagalica", rekao joj je Ismet, kojeg je ova igra izbacila iz takta.

"Tisuću puta sam rekla jer sam gledala 'Superpar', kocke mi ne idu. Nemoj me s time", rekla mu je, a on je dodao da ju razumije, no kako je brzina bila ključna.

"Da si ti sama trebala biti u igri, ja bih stavio deset eura, ali budući da sam znao da ću te navigirati, tvoje je bilo samo da budeš brža. Ti nisi ni to odradila", zaključio je Ismet. Zbog ovog su izazova izgubili nekoliko stotina eura.

