Azelma krši pravila showa i zbog toga je spremna otići: 'Mijenja se igra i to nije to'

Azelma i Ismet iskusili su sve čari sobe 'Par nijansi sive'. To je, blago rečeno, najmanje luksuzna soba u kući showa 'Superpar' gdje odlaze parovi koji se nalaze na samom rubu bodovne ljestvice. Tako je red došao na mnogima najomiljeniji par u kući. Ismet s tim nije imao problema, dok je Azelma dramila. Problem je bio to što je ona klaustrofobična, a kako je to skučena soba bez prozora, jasno je da tamo neće boraviti. Zbog toga je spavala u dnevnom boravku, a kolegici Meri ispričala je sve o svojoj fobiji.

"Nije da mi se nešto dogodilo u životu nego je to jednostavno odmalena. Ne volim tamne prozore u automobilu , zatvorene prostore, 300 mi je stvari u glavi. Nisam rođena u hotelu, niti sam princeza na zrnu graška, ali jednostavno, kada me nečega strah, takva sam. Nisam dovoljna jaka da ja to mogu", rekla je Azelma, koja ovom odlukom krši pravila showa. Ona kaže da je toga svjesna. "Ja bih sad uzela kofer i išla kući, to me uhvatilo sinoć", rekla je Azelma te dodala kako joj nije problem snositi kaznu. "Mijenja se igra i to nije to", zaključila je.

