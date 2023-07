Azelma pozirala s Anamarijom i Vericom pa se osvrnula na priče: 'Je li to klan ili što god...'

Azelma i Ismet pobijedili su u 'Superparu', a nakon završetka showa ostali su u dobrim odnosima s parovima s kojima su se družili i u kući. Supružnici su zajedno s Vericom i Draganom posjetili Anamariju i Filipa u Jakovlju, gdje je mladi bračni par organizirao festival.

Azelma je podijelila fotografije na Instagramu i pokazala koliko je uživala u druženju, a osvrnula se i na to što su ih neki gledatelji optuživali da su stvorili klan. "Je li to klan ili što god, ali to su cure s kojima sam od prvog do zadnjeg dana u 'Superparu' bila extra pa tako je i dandanas", napisala je.

Azelma je kod druge fotografije s Anamarijom i Vericom najavila je da se uskoro druženje seli u Bihać što je ranije rekla i za RTL.hr. Ispričala nam je i kako joj je bilo kod prijatelja iz showa.

"Bili smo kod Anamarije i Filipa u Jakovlju. Družili smo se i to je bio naš dogovor još u 'Superparu', da ćemo doći kod njih jer su organizirali festival. Bilo nam je prelijepo. Bili smo na njihovom imanju gdje su nas zaista predivno ugostili. To većinom iznajmljuju za svadbe, rođendane i prelijepo je. To je zaista bilo nezaboravno iskustvo", rekla je Azelma.

