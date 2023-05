Azelma za RTL.hr o burnom tjednu: 'Ismetu sam brzo oprostila, to smo mi, ništa ne glumimo!'

"Igrali smo igru 'zapetljanac'. Nakon te igre smo davali izjave gdje sam se rasplakala. Nisam se rasplakala zbog njegove reakcije nego zato što je on tražio krivca. Govorio je 'ti si kriva što smo izgubili taj izazov'. Mogu reći da nisam dala sto posto od sebe, hoće li netko vjerovati ili neće, narodu ne mogu ništa dokazivati. Znam tko sam i što sam i sve to doživljavam kao igru. Dovoljno sam sretna što sam tu gdje jesam i velika mi je čast što smo nas dvoje izabrani da smo u 'Superparu'. Normalno da sam mu brzo oprostila jer to smo mi, ne glumimo. On nije nasilnik i mislim da je sasvim uredu da čovjek ponekad tako reagira. Kad je sretan da zaplače, i tako dalje. Onaj koji ga zna, zna da je on takav", rekla je Azelma.

Završili su u eliminacijama, ali spasili su ih ostali kandidati. Narukvicu nisu dobili jedino od Karmele i Tomislava, no bitno je da su se izvukli. Ovaj je tjedan obilježila i Ismetova reakcija u jednom od izazova, u kojem se derao na suprugu i bio pomalo agresivan, ali Azelma kaže kako je to sve bilo u žaru borbe.

Ovaj su tjedan show napustili Davor i Meri. Nisu bili najomiljeniji par u kući, no s njima su se svi srdačno oprostili. A kakva će atmosfera biti dalje?

"Uvijek sam sretna i pozitivna, nasmijana. Uvijek sam okružena ljudima koji će pozitivno djelovati na mene, a tako i ja na njih. Svjesna sam da će kad tad izaći i par koji mi je drag i da će mi biti teško, ali to je sve dio igre. Želim im svu sreću. Što se tiče atmosfere u kući, ona je kao od prvog dana. Onaj koji nije bio tu, ne zna što propušta. Ovo je nešto što se ne može platiti novcem, ovo se samo može doživjeti. Nevjerojatno je da se čovjek za tako malo vremena može s nekime povezati. Iskreno, bit će mi jako žao kad sve ovo prođe", rekla je.

Sve ih je manje, izazovi će biti sve teži, a ulozi sve veći. Azelma je otkrila kako ona i Ismet nemaju taktiku te kako će sve prepustiti slučaju...

"Igramo se dokle se igramo, nadamo se najboljem, ulozi će sada vjerojatno biti veći. Vidjeti ćemo sve i sve ovisi o igrama", zaključila je.

