Azelma (35) i Ismet (33) Žerić dolaze iz Bihaća, u braku su petnaest godina i imaju dvoje djece od 12 i 14 godina, a trenutačno se natječu u RTL-ovom showu 'Superpar'. Svjesni su vojih mana i vrlina, a njihova ljubav pobijedila je baš sve i zbog toga smatraju da su vrijedni ovog trofeja. Azelma se za RTL.hr osvrnula oko ulaska u kuću i ostalih pojedinosti vezanih uz show!

"Uživala sam u prvoj epizodi Superpara. Ja sam uvijek svoja pa sam tako i ovdje. Nemam problem oko ničega. Moj prvi dojam oko drugih parova bio je taj da zapravo nikoga nisam osuđivala jer sam ih tek upoznala. Kroz humor više-manje donosim zaključke. No, kliknuli smo odmah s Teom i Srećkom. Jako su dragi i skromni i imaju djecu kao i mi", rekla je Azelma.

Najmlađi par Ismael i Martina dodijelili su im zanimljivu sobu gdje im sa stropa visi veš, no samo ih vrata dijele od sustanara - Karmele i Tomislava. "Meni uopće nije bio problem što smo s njima u sobi. Poštovali smo privatnost. Iskreno, kada sam ušla u tu sobu, bila sam presretna jer sam znala kakvu vojničku sobu dijele dva para ovog showa", rekla je.

U prvoj su se epizodi istaknuli zbog svoje iskrenosti. Rekli su kako je u njihovom odnosu bilo i uspona i padova, a njihov brak preživio je čak i preljub.

"Kad smo se prijavili, nismo ništa taktizirali. Želja nam je bila da drugima pokažemo da u odnosu može biti puno toga dobroga i lošega i da je to dio nas. Prevara je bila s njegove strane i to je sada iza nas. Ne mogu reći da je bilo lako, bilo je teško, bila je baš borba, ali odlučili smo da ostajemo zajedno. Što zbog djece, a što zbog nas. Idemo dan po dan", rekla je. Priznaje kako su u dosta toga čista suprotnost, ali da ih suprotnost i spaja. Dok je ona metaforički voda, smirenija, staloženija, on je, kaže vatra, temperamentniji i burniji.

I 12-godišnji sin te 14-godišnja kćer roditelje prate u ovoj avanturi, a kaže kako podršku imaju i od sugrađana. "Cijeli Bihać je uz nas. Toliko je poziva i poruka, čak i od ljudi koji nas ne poznaju", rekla je.

U predstavljanju javnosti Ismet je rekao kako ga je supruga izvela na pravi put i da nema nje, tko zna gdje bi bio.

"Mnogo puta sam ga vratila, on je takav da olako vjeruje ljudima. Voli sve i to nekada nije dobro. Dosta puta sam ga izvukla", priznala je.

A što je on njoj dobroga napravio?

"Uz njega sam očvrsnula, počela sam voljeti i cijeniti sebe", zaključila je.

