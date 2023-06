Azelma za RTL.hr o tome da se razočarala u Dragu: 'Njegove se izjave kose s onime što je u kući'

Azelma i Ismet prvi su finalisti 'Superpara'! Zbog toga ne skrivaju sreću, ali i nezadovoljstvo zbog izjave pojedinih kandidata u showu. Azelma je za RTL.hr otkrila što ju muči i zašto te kako su oni prihvatili povratak Tomislava i Karmele u show.

"Ismet i ja nismo bili ljuti zbog toga. Na kraju krajeva, za Ismeta je to bila veća motivacija da se bori jer je on borben i voli imati više protivnika, a ja sam uvijek samo za zabavu. No, on je u posljednje vrijeme smirio svoje tenzije. Zaista nismo imali ništa protiv toga. Ja sam to rekla i opet kažem, oni nisu bili samo dva zadatka i da se meni to dogodilo, da sam dobila priliku doći ponovno, naravno da bih. U 'Superparu' samo jednom možemo sudjelovati. Tko god je bio tu, znaju kakvo je to iskustvo. Nemam riječi kojom bih mogla ispričati tkako nam je dobro. Naravno da bih se i ja vratila", rekla je Azelma.

U razgovoru nam je rekla i kako je razočara u jednog kandidata s kojim su, kaže, i ona i suprug u showu u odličnim odnosima.

"Ne kažem da je on loš čovjek, daleko od toga, bori se za svoju obitelj. Iako nije rekao ništa za mene i Ismeta, zasmetalo me kada je rekao za Martinu i Ismaela da mu ne smrde ni miriše. Za nas je druge govorio da se uvlačimo njima u guzicu. Mi smo u showu 24 sata dnevno, mi znamo koliko se družimo. Uvijek smo skupa, kuhamo, smijemo se, pjevamo, plešemo i zezamo se i normalno da ću biti razočarana jer se onda pitam ima li on i o meni takvo mišljenje. Njegove se izjave kose s onime što je u kući", rekla je Azelma.

Neki su negodovali i zbog dolaska bivših kandidata u show. I njezin suprug nije bio presretan zbog toga, no na kraju se smirio.

"Stvarno sam se ugodno iznenadila jer sam gledala 'Superpar' i poznata su mi lica. Najviše sam se razveselila Tini i Davoru jer su oni bili moji favoriti u prvoj sezoni i žao mi je što nisu pobijedili. Lili i Ćiro su odlični ljudi. Josip je dečkima smetao, ali meni nije toliko, nismo obraćali pažnju na njega. Da smo ih baš željeli u kući, nismo. To je nekako naša sezona 'Superpara' i tako smo se ponašali od jutra do mraka. Lijepo da smo tu, ali nismo previše oduševljeni", naglasila je.

Komentirala je i to da su oni prvi finalisti četvrte sezone 'Superpara'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao prvi finalisti, osjećaj je fenomenalan. Doći do finala, mislim da je to već pobjeda. Van sebe sam i šoku jer sam uvijek samo govorila da ne bih htjela da ispadnemo na početku. Prelijep je osjećaj", zaključila je Azelma.

Emisiju 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.

POGLEDAJTE VIDEO: