Azelma i Ismet nedavno su uživali u Hrvatskoj u druženju s parovima iz 'Superpara' s kojima su ostali u odličnim odnosima nakon čega su se vratili kući u Bihać. Azelma nam je otkrila njihove planove za ljeto i lijepu vijest.

"Planiramo 4. kolovoza na more i to će vjerovatno biti Vir na tri dana jer sam godišnji iskoristila za 'Superpar' pa ne možemo biti više. Idemo Ismet, djeca i ja jer nam treba odmor gdje ćemo biti samo nas četvero. Meni je i 4. kolovoza rođendan pa da ga proslavimo samo nas četvero", ispričala je.

Pitali smo je što kaže na cijene na Jadranu i hoće li zbog toga nositi hranu od kuće.

"Cijene u Hrvatskoj su stvarno prevelike i to se svi žale,a li tijekom cijele godine se planira odmor za ljeto tako da se za to izdvojtii koliko je čovjek u mogućnosti. Hranu nismo ni do sada nosili tako da nećemo ni sada jer barem tamo ja trebam malo odmarati i uživati", objasnila je.

Otkrila je da je Ismet ostvario svoje planove i otvorio kafić u Bihaću.

"Kako smo izašli iz 'Superpara', ja sam se odmah vratila na posao. On se dugo bavio sređivanjem kafića koji je neki dan otvorio tako da će nam dobro doći odmor gdje ćemo biti sami i van naše svakodnevnice. Davno je to planirao i sad mu se pružila prilika", rekla je Azelma.

Otkrila je hoće li napustiti svoj dosadašnji posao i pridružiti se Ismetu u radu u kafiću.

"Ostajem na svom poslu. Ipak sam u državnoj firmi do koje je jako teško doći i kad se tu zaposli, to se ne napušta", zaključila je Azelma.

