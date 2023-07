Pobjednici četvrte sezone 'Superpara' uživaju punim plućima i Azelma nam je nedavno otkrila kakvi su njezini planovi za ljeto te da je njezin suprug Ismet otvorio kafić u Bihaću.

"Planiramo 4. kolovoza na more i to će vjerovatno biti Vir na tri dana jer sam godišnji iskoristila za 'Superpar' pa ne možemo biti više. Idemo Ismet, djeca i ja jer nam treba odmor gdje ćemo biti samo nas četvero. Meni je i 4. kolovoza rođendan pa da ga proslavimo samo nas četvero", ispričala je.

Azelma je također otkrila da će provesti malo vremena i sa svojim prijateljicama iz 'Superpara' s kojima se nakon showa često čuje, a nedavno ih je posjetila u Hrvatskoj.

"Verica, Anamarija Filipova i ja planiramo dva, tri dana same negdje otići. Hoće li to biti Hrvatska ili negdje dalje, vidjet ćemo. Još uvijek dogovaramo gdje", ispričala je.

Azelma je ranije podijelila fotografije na Instagramu i pokazala koliko je uživala u druženju s Anamarijom i Vericom, a osvrnula se i na to što su ih neki gledatelji optuživali da su stvorili klan. "Je li to klan ili što god, ali to su cure s kojima sam od prvog do zadnjeg dana u 'Superparu' bila extra pa tako je i dandanas", napisala je.

