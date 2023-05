Azelma za RTL.hr otkrila zašto ju svi zovu Nina: 'Čudno mi je kada me zovu mojim pravim imenom'

Nina, Nina, Nina. Ovo se ime često čuje u kući. Tko je Nina? Pa, to je naša Azelma. Gotovo svi u kući je zovu drugim imenom, pa i njezin suprug Ismet, a sada je za RTL.hr otkila i zašto.

"Svi me zovu Nina jer mi je to nadimak odmalena. Budući da imam sestru koja je godinu dana i dva mjeseca starija od mene, bilo joj je teško izgovoriti Azelma. Počela me zvati Nina i tako sam i ostala", rekla je. Dodala je kako su se mnogi iznenadili kako se ona zapravo zove - baš svi ju poznaju kao Ninu, a sada i kao - Azelmu.

"Sada su mnogi saznali kako se zapravo zovem", rekla je kroz smijeh i dodala kako ju baš nitko ne zove imenom. "Čak su me i nastavnici u školi zvali Nina, a meni jako čudno zvuči kada me netko zove mojim pravim imenom", zaključila je.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.

POGLEDAJTE VIDEO: