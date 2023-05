BURAN TJEDAN 'Baka' i 'Dida' više nisu dio kolektiva, a tjedan su obilježile i svađe parova

U posljednjoj borbi pobijedili su Karmela i Tomislav i time su Azelma i Ismet te Meri i Davor završili u eliminacijama. Parovi su izglasali da u showu ostanu Azelma i Ismet i time je drugi par napustio kuću. Osim tog trenutka, i ove su situacije obilježile tjedan u 'Superparu'.

U zajedničkom kvizu Anamarija je svojom izjavom nasmijala sve u studiju. Pitanje je bilo što raste na drvu koje su Azteci zvali Drvo testisa. Točan odgovor je bio avokado, no Anamariji je logičan odgovor bio banana. Dok su se ostali smijali, Filipu nije bilo svejedno jer je znao da će radi krivog odgovora nešto pasti na njega.

Drago je ponosno ispričao kako mu se dječački san uistinu ostvario, oduvijek je htio biti šef gradilišta. Završio je Građevinsku školu, no nije upisao fakultet. Nije prošao maturu te je mislio uzeti godinu dana pauze, ali počeo je odmah raditi. U posao ga je uvukao otac koji je stolar i na tome mu je jako zahvalan.

Parovi su uživali u večeri gdje su djevojke masirale svoje partnere, a pričalo se o bliskim odnosima između parova dok su unutar kuće. Ovom vježbom parovi su se još više međusobno približili i opustili.

Karmela i Tomislav, Azelma i Ismet te Meri i Davor borili su se za imunitet. Igra je bila replika sumo borbi. Parovi su bili obučeni u sumo odijelo i cilj je bio izgurati drugi par s tatamija. Karmela i Tomislav pobijedili su ostale parove i zaradili imunitet. Davor je skoro odustao od izazova zbog ozljede lista.

Drago i Anamarija ponovno su završili u sobi 'Par nijansi sive' u kojoj su dosad proveli većinu boravka u kući. Iako im je na početku soba bila odlična i nisu htjeli iseliti iz nje, ipak im je nedostajalo malo privatnosti. Nakon što su Meri i Davor napustili kuću, donijeli su odluku da Anamarija i Drago odlaze u sbobu.

Parovi su se u izazovu 'zapetljanac' natjecali protiv drugog para, a cilj je bio što prije kroz špage doći do cilja i zagrliti se. Anamarija i Filip natjecali su se protiv Ismaela i Martine koji su pobijedili u izazovu. Anamarija je prva došla do cilja, no Filip se zapleo. Anamarija je radi toga poludjela na Filipa i počeli su se derati jedan na drugog, na što je Davor komentirao kako mu Filip ne bi više bio zet nakon ovakve reakcije.

Davor i Meri izgubili su u izazovu za imunitet i samim time, zajedno s Ismetom i Azelmom završili u eliminacijama. Ismet se nije bojao eliminacija jer je bio siguran da oni ostaju u kući. Meri i Davor dobili su manje narukvica i samim time postali su par koji napušta kuću. Iako su u zadnje vrijeme osjetili negativno ponašanje od strane drugih kandidata prema njima, bilo im je žao što izlaze iz kuće.

