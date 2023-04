ČESTITAMO! Iva i Sandi iz 'Superpara' postali roditelji: 'Dobrodošla, Sofia'

Iva i Sandi Petelinc, mladi bračni par iz susjedne nam Slovenije, osvojio je drugo mjesto u prošloj sezoni showa 'Superpar', iz kojeg su kao pobjednici izašli Marija Maleš i Mario Bunjko. Mnogima su otpočetka bili favoriti i jedan od najsimpatičnijih parova, a svoje sudjelovanje u showu opisali su nam tada u nekoliko rečenica. "Ovaj show ću najviše pamtiti po klapanju", našalila se Iva, a zatim je par zaključio: "Bilo je to jedno prekrasno iskustvo". Čim su ušli u kuću, voditelj Enis Bešlagić je Sandija prozvao Slovencem i tako je i ostalo. Osvojili su simpatije gledatelja zbog toga što nisu kalkulirali i bili su - bez drama.

Ova obitelj je krajem prošle godine na društvenim mrežama obznanila i novosti - to da će uskoro postati roditelji, a to se dogodilo prošlog tjedna. Malena Sofia stigla je u njihov dom, a sudeći prema fotografijama, imala je i genijalan doček.

"Dobrodošla Sofia", napisala je Iva na Instagramu. Čestitamo roditeljima!

Inače, Iva je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr govorila i o njihovoj avanturi u Superparu, gdje su završili na drugom mjestu.

"Svatko bi volio pobijediti, tko kaže da ne bi taj laže. To je tako bilo, to smo tako prihvatili. Bili smo zadovoljni do kuda smo došli. Nismo ni mislili da ćemo tako daleko dogurati. 'Superpar' nam je samo dokazao da funkcioniramo onako kako smo mislili da funkcioniramo – da se slažemo. U showu se nismo svađali, a ne svađamo se ni doma. Tamo smo shvatili da možemo provoditi vrijeme zajedno bez ikakvih problema. I u pandemiji smo bez problema bili sami doma. Nama je 'Superpar' bila samo potvrda da funkcioniramo kako treba", zaključila je Iva.

