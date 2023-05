Cure pale na ljubavnom kvizu, po dečkima padalo svašta: 'Što bih ja to trebao znati, što će mi to u životu?'

Azelma i Ismet jučer su ponovno izbjegli ispadanje, a time su bili prilično zadovoljni i zahvalni ostalim parovima.

''Nije uvijek ni sve u igri koliko je do nekog prijateljstva'', poručila je Azelma.

Karmela i Tomislav pitali su se zamjeraju li im ostali, posebice Ismet i Azelma, što su dali narukvicu Meri i Davoru.

''Nadam se da ćemo dobiti priliku opet da im damo tu narukvicu, da im pokažemo da želimo da su u kući'', rekao je Tomislav.

''Naša strategija je od početka da se ne ulizujemo nikome i to se neće promijeniti, makar značilo da idemo kući sljedeći'', rekla je i Karmela.

Enis Bešlagić posjetio je parove i priopćio im kako će u novom ciklusu na raspolaganju za klađenje imati čak 1100 eura.

Današnji izazov za žene bio je kviz ljubavne tematike, no u njemu su sudjelovali i muškarci. Naime, upravo su oni pritiskom na taster prijavljivali svoje dame za odgovaranje na pitanja.

Da bi prošle izazov, morale su imati četiri točna odgovora, a s tri netočna odgovora padaju zadatak. No to nije sve, sa svakim netočnim odgovorom, na njihove muškarce padale su različite raznobojne i ''mirisne'' tekućine.

Drago je uložio 400 eura, baš kao i Filip i Tomislav. Ismet se odlučio na 350 eura, a Ismael na čak 500!

Pitanja o najvećim filmskim ljubavima, holivudskim zavodnicima, Titanicu, afrodizijacima i poznatim ljubavnim stihovima damama nisu baš najbolje sjela pa su na njihove partnere tako padala sirova jaja, brašno i perje.

Prva je svoja četiri odgovora skupila Dragina Anamarija. ''Što se tiče znanja, moja žena je jedna od jačih tu u kući'', zadovoljan je bio Drago.

Prva je, s druge, iz izazova ispala Filipova Anamarija, a koštao ju je odgovor o suprugu Elle Dvornik, Charlesu Pierceu, za kojeg je mislila da je Kanađanin, a ne Britanac.

''Samo je stiskao, a ne zna ni sam odgovore'', ljutila se.

Iduća je ispala Karmela, a u igri su ostale Azelma i Martina koje nisu znale ni gdje putuje Selma, ni da Ramona ima oči kao crkvena zvona, ali ni da su Valentino i Renato kao čokolada i kakao – te također pale izazov.

''Što bih ja to trebao znati, što će mi to u životu?'' nije zadatkom bio zadovoljan Ismael.

''Neke stvari koje me ne zanimaju, ne znam. Ono što pratim, znam'', složila se i Martina.

''Pokazali ste zavidno neznanje'', zezao ih je Enis pa ih obavijestio kako je samo Dragina Anamarija prošla zadatak.

Preostala četiri para bacila su se u rasprave – muškarci su ženama zamjerili neznanje, a one njima brzopletost u stiskanju tastera. Ipak, najviše je mogao žaliti Ismael koji je uložio i izgubio čak 500 eura.

''Žao mi je jer sam današnji izazov smatrala presudnim i baš sam se naljutila, ne na tebe nego na situaciju kako nismo pričekali i sačekali banalnija pitanja'', žao je bilo Karmeli, a Tomislav je preuzeo krivicu na sebe.

''To je samo sreća što me pogodio izazov… Da sam morala trčati, to ne bih prošla'', nije bila previše euforična Anamarija zbog pobjede, što je začudilo Dragu koji joj je rekao da je preskromna.

Za kraj dana, u goste je parovima stigla bivša kandidatkinja Dolores Antić koja im je pokazala kako da se kroz osjetilo dodira, masažom, još bolje povežu.

A koji idući izazov čeka muškarce i kako će se žene kladiti, gledatelji će doznati u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u. Show 'Superpar' pogledajte na PLAYU.