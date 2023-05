U eliminacijskom izazovu birala su se po dva para te su se natjecali jedan protiv drugog. Igra se zvala 'Zapetljanac', a cilj je bio što prije se otpetljati iz špaga i doći do cilja te se zagrliti sa svojim partnerom. Karmela i Tomislav igrali su protiv Anamarije i Drage. Tijekom izazova, Karmela se spotaknula i pala na pod. I u prijašnjim izazovima viđali smo ju na podu, no uvijek je nastavila s borbom te je i sada odigrala do kraja.

U utrci između ova dva para, pobijedili su Karmela i Tomislav, iako se Karmela u jednom trenutku spotaknula.

"Meni je ona šipka bila dosta visoka za moje proporcije i kad bih preskočila, udarila bih se u prepone. Cjevanice sam si totalno izudarala, ne mogu hodati", komentirala je Karmela o možda najžustrijem izazovu dosad.

