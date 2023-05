Danas ćemo doznati kojem je paru novac najvažniji i tko je najveći papučar u kući!

Dragan je pričao kako je sretan što u kući njegova supruga i on zajedno piju kavu dok to u vanjskom svijetu zbog obveza nije bilo moguće. „Sve ono što imamo doslovno smo stvorili sami i to je tako prekrasan osjećaj“, rekla je Verica, a Dragan otkrio da su oboje bili medicinski tehničari i radili u bolnici, a kako smo oboje ostali bez jednog roditelja kao klinci i željeli se brinuti za nekog pa smo došli na ideju da otvorimo mali obiteljski dom za starije. S godinama je to samo raslo i danas smo došli do velikog doma od 50 i nešto korisnika, gotovo 30 zaposlenih“, rekao je ponosno Dragan.

U kući je i dalje vladala prilično napeta atmosfera, odnosi među ukućanima su narušeni, a ne pomaže ni to što će jedan par napustiti kuću. „Eliminacije su danas katastrofa. Možemo li bez eliminacija nekoga izbaciti, to bi bilo mnogo lakše?“ rekla je Azelma, a Davor dodao: „Želja za pobjedom prisutna je kod svih - gledajući sa sportske strane, svi smo ovdje došli pobijediti i biti na tronu.“ Ipak, njegova Meri je primijetila kako oni svaki put daju sve od sebe, ali nešto im baš ne ide u posljednje vrijeme da bi Davor zaključio kako troše energiju na pogrešne stvari samo zato što su odnosi u kući previše napeti.

