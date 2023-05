Davor i Ismet na rubu svađe: 'Malo pripazi na rječnik, nemoj mi to govoriti, na televiziji smo!'

"Mislim da su išli na to da didu prvog izbace", rekla je Meri nakon izazova u kojem su sudjelovali isključivo muškarci. Radilo se o dvobojima, a u najviše njih je sudjelovao Davor. U jednom je bio s Ismetom, a to je skoro eskaliralo budući da je Ismet u žaru borbe svašta izgovorio svom kolegi.

"On je taj koji malo kalkulira, ali sam ga ja poslao doma u toj igri", rekao je Ismet.

"Ne znam što da mislim. Igrao sam četiri igre, ne znam smatra li me slabijom karikom", oglasio se i Davor.

Kada je Meri došla na poligon, prokomentirala je neke Ismetove riječi na što je Davor reagirao.

"Ponižavanja, nije to dobro. Rekao mi je 'sad mrš kući'. Čovjeku od 51 godinu to reći, čak i ako je to kroz šalu, mislim da ipak trebaš pripaziti", rekao je Davor i potom sve u lice sasuo i Ismetu.

"Malo pripazi na rječnik, nemoj mi govoriti da sam g*vno jer se to snima na televiziji", rekao mu je.

"Nisam to rekao. A ti kad gubiš, nauči to prihvatiti", odgovorio je Ismet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU.