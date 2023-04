Oni su najstariji par u showu, najduže su u braku, znaju baš sve jedan o drugome. Meri i Davor upoznali su se u osječkom studentskom domu, njihova je ljubav počela uz sok od koprive, a sada su u braku 29 godina. Imaju četvero djece, najmlađe ima 13 godina i ponosni su baka i djed troje unučadi i jako su posvećeni svojoj obitelji. To su nekoliko puta spomenuli i u emisiju. S Davorom smo porazgovarali o prvom tjednu 'Superpara' - kako im se sve čini, sviđaju li im se izazovi, ali i drugi kandidati.

"Prva četiri izazova, ako izuzmemo izazov s automobilom gdje smo bili slijepi i napamet smo vozili, bili su nam super. Vidjelo se po našem ulaganju. Stavljali smo po 500 eura i vidjelo se da se jako dobro poznajemo i da ćemo znati odgovore na pitanja. Koliko je olakotna okolnost što se dobro poznajemo, toliko je i teško jer smo 33 godine zajedno i to sve treba popamtiti. Lakše je možda ovima koji su sedam, osam mjeseci zajedno", rekao je Davor. Dosad su se pokazali kao odlični, a mi smo ih pitali imaju li kakvu taktiku.

"Za ulog novca nismo imali taktiku u smislu da želimo ostati ili ne želimo biti posljednji. Rekli smo da će se ulog novca odnositi na zadatke. Ako budu fizičke prirode, a kako Meri ima operiranu vratnu kralježnicu, a ja imam ugrađen stent, onda ćemo stavljati manje novca. Ako će nešto biti prihvatljivo, onda ćemo ići unutra bez obzira na sve", objasnio je.

Izvor: RTL

U prvim epizodama on i supruga raspravljaju i o tome tko taktizira već u početnoj fazi. Govorili su o Veroniki, no kažu kako su shvatili kako je ona samo vrlo emotivna osoba.

"Netko je možda iskoristio te emocije i mislim da tad kreću manipulacije", rekao je i ostao tajnovit.

A s kime su od parova najviše kliknuli?

"U prva četiri dana svi su nam bili super, svaki par je poseban na svoj način, no Meri i ja ne vjerujemo previše u taj klip na prvu. Imamo previše godina i iskustva jer se poslije znaš razočarati. To iskustvo iza nas je ogromno, ali bolje ostati suzdržan i to sve pustiti. Maske padnu kad tad", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU!