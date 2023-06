Davor podvalio urnebesnu šalu Ismetu i Filipu: 'Više me ništa ne može iznenaditi'

Ismet i Filip družili su se s bivšim kandidatima Josipom i Davorom u kuhinji.

Davor je odlučio našaliti se s finalistima i rekao im je da se on i supruga Tina te Josip i Danijela natječu s njima u finalu te da im je stavljeno 10.000 eura u banku.

"Bojkotirat ću. Neću dati sve od sebe", rekao im je Davor. Dodao je kako smatra da nije pošteno da se on koji je tu kratko bori za nagradu.

"Zafrkavaš me?", pitao ga je iznenađeni Filip.

"Rekao sam ti da moraš biti spreman za sve. Nisam ni ja bio spreman", odgovorio mu je Davor.

"Što pričaš?", pitao ga je Ismet.

Josip je komentirao da se Filipu nakon ove vijesti tresu ruke. "Ne znam jesu li zagrizli udicu ili ne", rekao je Josip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam što bih rekao. Više me ništa ne može iznenaditi. Stvarno. Sad bi me to trebalo izbaciti iz takta, ali lakše prihvaćam ovo nego ono što se događalo s Tomom i Karmelom", komentirao je Filip.

Ni Ismeta vijest nije iživcirala.

"Samo vi igrajte ako je to zadatak. Borite se za nagradu, ali sa mnom tko uđe u dvoboj, otkinut ću ga od života", rekao je Ismet.

Davor je komentirao da je uspio uvjeriti Ismeta i Filipa u svoju priču.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam rekao da se nešto još sprema. Je li ovo sad istina ili nije?", pitao se na kraju Filip.

Show 'Superpar' pogledajte i na PLAYU!