Davor za RTL.hr objasnio zašto nije prepoznao vlastitu suprugu s kojom je više od tri desetljeća!

Meri i Davor jedini su par koji nije prošao zadatak. Prema silueti, mirisu, glasu i ruci, trebao je prepoznati da se radi o njegovoj supruzi. Kako se to nije dogodilo, odnosno, kako su oni jedini par koji nije prošao zadatak, mnogi su bili iznenađeni. Baš zbog činjenice da su zajedno više od tri desetljeća.

"Sileutu sam prepoznao, ruke također, miris se pomiješao i to se vidjelo da je većina griješila. Što se tiče glasa, bunila me jedinica i šestica. Jedinicu nisam čuo u cjelosti, stvarno me to zbunilo. Imao sam povez preko očiju, očekivao sam da će mi se skinuti. Trebao sam reći šest, ali popustila je koncentracija", rekao je Davor za RTL.hr. Priznaje kako zadatak nimalo nije bio lagan, a najveći problem je bio sluh...

"Mislim da mi je zamjerila prve dvije, tri minute, ali s obzirom na to da sam ja u ratu nastradao, da je pet, šest metara od mene pala granata, sluh na lijevom uhu mi je oštećen. U prvi trenutak nisam uspio razaznati te glasove. Stvarno mi je to bila otegotna okolnost", rekao je.

