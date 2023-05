Davor i Meri ne skrivaju kako su u show 'Superper' došli kako bi pobijedili. Ako se to dogodi, pobjedu će posvetiti djeci i unucima jer su prije ulaska u show, svi skupa, prošli kroz težak period. Ono što neki kandidati zamjeraju Meri i Davoru je taktika, odnosno način na koji funkcioniraju u kući. Anamarija i Filip smatraju da ih žele izbaciti, a Davor je otvoreno pričao s kojim ciljem. Evo što za RTL.hr kaže o strategiji i taktici, koju neki kandidati zovu - kalkulacijom.

"S obzirom na to da smo Meri i ja najstariji par u kući i kada smo vidjeli da su parovi većinom od 20 do 30 godina starosti i da su puno mlađi od nas, imamo osjećaj kao da se borimo s lavovima jer su oni u puno većoj snazi. Iz perspektive vojnika koji je prošao rat, držimo se taktike da eliminiramo jačeg protivnika. To nisam imao potrebu iznijeti kandidatima jer tko otkriva svoju taktiku protivnicima. No, želio sam da za nju čuje nacija", rekao je Davor.

Nije zadovoljan time da ostali parovi odabiru druge načine.

"Vode se rezultatima, pa se vode time tko im je simpatičniji i draži. Pa kakav je par prema kome. Nemaju svoje 'ja' jer nekad umjesto njih odlučuje novčić, papiga ili bilo tko drugi", rekao je i dodao kako su Meri i on uvijek dosljedni.

"Sve su to dragi ljudi, ali svi smo se došli natjecati i pobijediti", zaključio je.

