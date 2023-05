U dosadašnjim izazovima u showu 'Superpar' nagledali smo se svega, pa i 'pucanja' po šavovima. Da, svi ističu kako je to samo izazov, kako ne treba biti ljutnje niti svađa, ali najčešće to tako završi. To je bilo tako i s Meri i Davorom, Azelmom i Ismetom, Anamarijom i Dragom, Filipom i Anamarijom, odnosno gotovo sa svim parovima. Ali, ne i s Karmelom i Tomislavom, koji su dosad izgubili možda i najviše izazova i najviše puta bili u eliminacijama. Kako se još uvijek drže, otkrili su u razgovoru za RTL.hr.

"Ne svađamo se u izazovima jer nemamo ništa od toga da jedan drugome predbacujemo. Kroz razgovor to riješimo, pokušavamo se dogovoriti kako dalje. Inače se posvađamo možda jedanput godišnje, to nam je neka ozbiljnija svađa. Naravno da tu i tamo imamo rasprave, ali ne deremo se jedan na drugoga, ne vrijeđamo se i to gotovo nikada ne eskalira", rekli su za RTL.hr.

Oni se ne svađaju, ali razmirice postoje s nekim parovima u kući. Točnije, postojale su, ponajviše između Karmele i Anamarije Dumić. Jedanput su se posvađale pred kamerama, ali su nesuglasice ubrzo riješile.

"Nećeš se sa svima u kući složiti, neće ti svi sjesti i ne znam zašto je teško prihvatiti da se nismo povezali s određenim parovima", rekla je Karmela, ovdje misleći i na Dragana i Vericu, koji su odustali od showa.

Bilo kako bilo, najbitnije je da je između njih dvoje sve dobro, a kažu kako to svakako jest.

