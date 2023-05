"Cijelo to vrijeme, dok su oni imali loše mišljenje o nama, oni su nama glumili da smo si dobri. Prvobitno, ne razumijem ljude koji funkcioniraju na takav način. Ako nekoga ne voliš, onda nisi pored te osobe. A ne glumiti i iza leđa i nekoga ogovarati, a zapravo uopće ne poznaješ te ljude. Jedino što me od svega najviše taknulo su Davorove riječi kada je rekao da smo oboje 'nula od čovjeka'. To se ne govori ljudima koje znaš, a kamoli o ljudima koje ne poznaješ. Samo zato što ti smeta što su ostali kandidati, osim još jednog para koji ne bih imenovao, shvatili kakvi smo Verica i ja ljudi", rekao je Dragan Jovanović, kandidat showa 'Superpar'.

Suprugu Vericu i njega gledatelji su upoznali u RTL-ovim kulinarskim showovima, a sada se bore za titulu 'Superpara'. Zasad im ide odlično, u izazovima su sve bolji, no nakon posljednjih eliminacija u fokusu su razmirice u ekipi. Točnije, Meri i Davor iznijeli su neke optužbe na račun Verice i Dragana, a Dragan je sad u razgovoru za RTL.hr odgovorio na njih.

"Verica je malo temperamentnija što se toga tiče, ali je pravična, a ja sam povučen i tiši, ali sam eksplozivniji. Zato ne ulazim u neke konflikte jer kada se ja izujem, to je velika problematika. U životu si ne dopuštam da me netko uspije izuti. Na drugačiji način pokazujem emocije. Što se tiče Davora i Meri, pokazali su kakvi su ljudi, pokazali su da igraju jako prljavo. Mene najviše muči to što se predstavljaju kao jedno, a nešto su sasvim drugo", rekao je Dragan i dodao:

Izvor: RTL

"On je autoritet od čovjeka, a prema mojem mišljenu, supruga nema prava glasa. On nas naziva djecom, a ipak je razlika između mene i Davora osam godina. Ne može mi biti otac ni djed. On cijelo vrijeme priča da smo svi mi balavi i da ga ne razumijemo", rekao je Dragan. Zasmetalo ga je i to što je komentirao kako je sve ovo dosad bila gluma te da će ostali kandidati tek sada vidjeti kakvi su Meri i Davor zapravo.

"Nikako mi nije sjeo komentar da je on glumio da je loš prema svojoj ženi da bi vidio reakcije drugih kandidata. Nema tih milijuna koje mi netko može platiti da budem loš prema svojoj ženi, obitelji i tako dalje", rekao je Dragan. Također, smatra kako Davor u njima vidi konkurenciju i da je tu nastao problem. O tome da manipuliraju drugom djecom, kako su rekli Davor i Meri, također ima svoj stav...

"Ne vjerujem da se karakterima kao što su Ismet, Ismael ili Drago može manipulirati. Bez obzira na to koliko su mladi, oni imaju svoj životni put koji nije bio lagan i ne vjerujem da njima može bilo tko manipulirati. Što se tiče komunikacije, kako su svi pričali o svom životu, tako smo pričali i mi. Govorili smo o tome što smo mi stvorili sami, bez pomoći obitelji, već vlastitim rukama i, naravno, kako se to pričalo, Meri je to shvatila kao hvalisanje. O tome mi ne bismo govorili da nas netko to nije pitao. Kako su oni rekli svoje nama, tako smo i mi svoje ostalim kandidatima", zaključio je Dragan.

Hoće li se ova situacija izgladiti, ne propustite pogledati u novim epizodama 'Superpara', od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 sati na RTL-u. Epizode su dostupne i na PLAYU.

POGLEDAJTE VIDEO: