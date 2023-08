Drago i Anamarija Tukara bili su mnogim gledateljima omiljen par u četvrtoj sezoni showa 'Superpar' u kojoj su pobijedili Azelma i Ismet, a u posljednje vrijeme sve su aktivniji na društvenim mrežama te imaju zajednički Instagram profil. Nakon što je prije nekoliko danas Anamarija zablistala na djevojačkoj zabavi u pripijenoj ružičastoj haljini, supružnici su ovog puta zajedno pozirali u svečanom izdanju.

Anamarija je odjenula cvjetni komplet s volanima, a Drago je nosio bijelu košulju i bež hlače. Pokazao je i da neko vrijeme nije bojio kosu pa mu je posvijetlila.

"Kakvi modeli", komentirala je njihova pratiteljica.

Inače, Anamarija je prošlog tjedna objavila fotografije s djevojačke zabave. U odličnom raspoloženju s velikim osmijehom na licu pozirala je s prijateljicama pokraj bazena. Sve su odjenule ružičaste haljine dok je mladenka blistala u bijeloj haljini. Anamarija je odjenula kratku, pripijenu ružičastu haljinu ukrašenu cvijetom koja joj je odlično pristajala, a imala je i naušnice, bezvremenske ringove.

Drago nam je ranije rekao da ga veseli što su mnogi prepoznali njega i Anamariju kao skladan par i što je većina komentara pozitivno. Otkrio nam je i kako napreduje njegova obiteljska kuća koju pomalo sređuje.

"Dobro napreduje. Čim sam izašao iz showa, posvetio sam se kući. Riješili smo podno grijanje, stavili smo glazuru i sad se suši. Dogovorili s keramičarom da polijepi keramiku za otprilike dva tjedna. I onda je to ajmo reći pri kraju. Nadam se da ćemo to brzo završiti i useliti, a sad kako bude. Naravno, cijene su narasle, sve je poskupilo, ali ne bojim se dok imam posla. Zasad ide super. Nadam se da ćemo to brzo riješiti", rekao je Drago.

