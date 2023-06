Drago i Anamarija u braku su šest godina, a u 'Superpar' su se prijavili kako bi sami sebi dokazali da oni jesu najbolji. Već među prvim izazovima Drago je htio odustati, a Anamarija je ostala šokirana. Dok su ih partnerice bodrile, oni su se okretali na kolu s time da bi im glava pri svakom okretaju na nekoliko sekundi zaronila u vodu. Izazov je na prvu izgleda lagan, no Dragi je postao noćna mora. Dok je on htio odustati, Anamarija je rekla da bi se borila do kraja pa makar se utopila.

Pogledajte video- Drago htio odustati od izazova i šokirao svoju partnericu Anamariju

Anamarija i Drago našli su se na doručku s Ismaelom i Martinom, a neobavezan razgovor o poslovima stariji je par pomalo iznenadio. Martina ih je upitala čime se bave. Anamarija je pomoćnica u nastavi, a Drago se bavi montiranjem PVC stolarije. Vrlo jasni poslovi, a kada su Martina i Ismael krenuli objašnjavati svoje, blago rečeno - sustanari ih ništa nisu razumjeli. Ismael i Martina pokušali su objasniti Dragi i Anamariji da su oni Tiktokeri, no paru ništa nije bilo jasno.

Pogledajte video- Drago i Anamarija zbunjeni poslom kojim se bave sustanari

Svi parovi u kući izbjegavali su jednu sobu koja je bila u podrumu i najgore opremljena, no Dragi i Anamariji ta soba bila je odlična. Tea i Srećko ispalili su iz showa te su htjeli Dragu i Anamariju premjestiti iz sobe 'Par nijansi sive', no oni su to odbili. Svojom odlukom šokirali su ostale parove, ali on i su već navikli na raspored te sobe i nije im se dalo seliti stvari. Također, šokirali su i Enisa te je upitao Dragu je li siguran u svoju odluku, na što je on rekao da je.

Pogledajte video- Anamarija i Drago odbijaju izaći iz najgore sobe u kući

Anamarija i Drago kao Mia Wallace i Vincent Vega u kultnom filmu 'Pakleni šund'. U izazovu u kojem najbolja plesna točka osvaja 500 eura rekreirali su jednu od najpoznatijih filmskih plesnih scena. No, naravno, unijeli su i svoj šarm pa su tako zamijenili outfite. Sve u svemu, kandidatima su pružili neizmjernu zabavu. Njihova plesna točka nije bila najbolja, odnosno završila je na drugom mjestu po glasovima drugih kandidata dok su u izazovu pobijedili Anamarija i Filip.

Pogledajte video- Drago i Anamarija svojim plesom nasmijali ukućane

Drago i Anamarija u braku su šest godina, a prije njega, Anamarija je imala partnera s kojim je dobila 11-godišnjeg sina. U jako su dobrim odnosima s njim, a koji je lokalni automehaničar kojeg Drago posjećuje kad god ima neki problem s automobilom. Pred kamerama je Anamarija ispričala kako je Dragu prihvatio njihov sin Marko. Drago je rekao kako bi volio imati zajedničko dijete s Anamarijom, no trenutno imaju neke probleme. Nadodao je da bi im dijete uljepšalo njihov brak.

Pogledajte video- Drago otvorio dušu pred kamerama

Dragi je odmalena bio san da postane šef gradilišta. Danas radi u tvrtki za proizvodnju i instalaciju PVC stolarije. U taj posao uvukao ga je njegov otac i na tome mu je, kako kaže, iznimno zahvalan. Završio je Građevinsku školu te je ubrzo počeo raditi, a danas uživa u poslu koji radi. Anamarija je ispričala kako je asistentica u nastavi - taj posao ju ispunjava pogotovo jer je okružena djecom. No, kaže kako nije sigurna je li to posao koji bi radila do mirovine.

Pogledajte video- Drago priča o svom dječačkom snu

Drago i Anamarija jedini su u lažnim eliminacijama narukvicu dali Karmeli i Tomislavu te su time postali 'meta' ostalim ukućanima, rekao je Drago. Anamarija ga je upitala zašto misli tako, na što joj je on dogovorio da su stali uz par koji ostali parovi ne favoriziraju. Anamarija je smatrala da je veći razlog da budu meta to što su dobili pogodnosti zbog toga što su bili najbolji u prošlom ciklusu izazova.

Pogledajte video- Drago i Anamarija o stanju u kući

Drago i Anamarija započeli su jutro razgovorom o bivšim kandidatima koji su ušli u 'Superpar' kuću. Dragi je najviše smetalo što se ponovno morao upoznavati s kandidatima i pričati iste priče koje je već ispričao 'domaćim' ukućanima. Anamariji je zasmetala gužva u kuhinji i što su im 'ispraznili' frižider, rekla je. Drago ih je na tu njezinu izjavu obranio da moraju jesti, no smeta mu gužva u kući koja je konstantna otkako su došli bivši kanidati.

Pogledajte video- Drago i Anamarija se žale na bivše kandidate

Nakon izazova i svađe došlo je do trenutka eliminacija. Parovi su morali odlučiti hoće li ostati Anamarija i Drago ili Filip i Anamarija. Azelma i Ismet dali su narukvicu Anamariji i Filipu i objasnili da su oni bili bolji u izazovima. Voditelj Enis Bešlagić pitao je Davora što bi on učinio. Davor je komentirao da bi on izbacio jači par iz kuće i da je tako radio kad se natjecao u 'Superparu'. Tomislav i Karmela dali su svoju narukvicu Anamariji i Dragi, a Tomislav je izjavio da je Drago uistinu pokazao kako se voli žena. Iako su parovi u eliminacijama bili izjednačeni, ostaju Anamarija i Filip jer imaju više novca u banci od Drage i Anamarije.

