Drago i Anamarija bili su mnogim gledateljima omiljeni par u 'Superparu', a on nam je otkrio kako izgleda njegov život nakon showa i planira li ići na ljetovanje na hrvatsku obalu.

Istaknuo je da ne može stalno biti radno i da će na odmor. "Radi se da bi se i malo uživalo, naravno. Nisam ja sam. Imam i obitelj i moram i na njih gledati. Negdje ćemo kod nas ići na more. Žena malo gleda Albaniju, ali meni se tamo ne ide. Zaputit ćemo se negdje prema Dalmaciji kao i svake godine", rekao je Drago koji se bavi proizvodnjom i postavljanjem stolarije.

Otkrio je da uvijek prakticira spontan odabir destinacije i smještaja.

"Gdje nam se svidi, tu stanemo i nađemo smještaj. Spontano, ništa dogovoreno. Ne volim drukčije. Zaputimo se u vožnju pokraj mora i odaberemo mjesto koje nam se svidi", objasnio je.

Trenutno se puno raspravlja o poskupljenjima i visokim cijenama na Jadranu, a Drago kaže da ga to ne plaši. "Za to mora biti. Rekao sam: 'Dokle god radim, valjda imam za tih sedam dana da uživamo malo. Ne gledam previše to, supruga to radi. Da nije nje, ja bih još više trošio. Malo me ona u tome sputava", rekao je kroz smijeh.

Kaže da zapravo tako nastane ravnoteža u njihovom odnosu. "Ja volim zaraditi, a volim i potrošiti. Volim se počastiti i ne volim štedjeti na hrani i piću. Ona gleda svaku kunu i drži ttri kuta naše kuće", rekao je Drago.

Zadovoljan je jer ima dosta posla, a ponekad se pohvali svojim radom na društvenim mrežama. Zbog toga ga supruga, prijatelji i susjedi zafrkavaju. "Kažu: 'Svatko fotografira sebe, a ti objavljuješ prozore.' Ja to volim i zato objavljujem. Radi se, ima puno posla otkad sam izašao iz 'Superpara'. To mi je drago jer znam kad sam zatrpan poslom da će biti novca i svega", ispričao je.

Otkrio nam je i kako napreduje njegova obiteljska kuća koju pomalo sređuje. "Dobro napreduje. Čim sam izašao iz showa, posvetio sam se kući. Riješili smo podno grijanje, stavili smo glazuru i sad se suši. Dogovorili s keramičarom da polijepi keramiku za otprilike dva tjedna. I onda je to ajmo reći pri kraju. Nadam se da ćemo to brzo završiti i useliti, a sad kako bude. Naravno, cijene su narasle, sve je poskupilo, ali ne bojim se dok imam posla. Zasad ide super. Nadam se da ćemo to brzo riješiti", rekao je Drago.

On i supruga ostali su u dobrim odnosima s Azelmom i Ismetom, Anamarijom i Filipom te Vericom i Draganom te su se družili nakon izlaska iz 'Superpara'. To se moglo vidjeti i po Azelminim fotografijama.

"Našli smo se svi nakon završetka showa. Sad bismo se opet trebali sresti. U kontaktu sam s Ismetom i zove nas u Bihać. Vjerojatno ćemo otići tamo i malo se družiti. Naravno, koliko bude vremena. Nastojat ćemo održavati te odnose dobrima", naglasio je.

Kaže kako je bit 'Superpara' bila i da steknu neke prijatelje, a žao mu je ako je nekome nešto zasmetalo u showu. "Ja se nadam da nikog nisam uvrijedio. Ako jesam, nisam namjerno i ovim putem se ispričavam. Nisam ništa loše mislio", rekao je Drago.

Veseli ga što su mnogi prepoznali njega i Anamariju kao skladan par i što je većina komentara pozitivno. Objasnio je i da bi ponovio i davanje narukvice u finalu Ismetu i Azelmi, iako oni nisu njemu. "Bili su nam favoriti od početka i opet bih im dao narukvicu. Bilo mi je malo krivo ispadanje pred finale. Nisam htio ispasti ljudina što su neki komentirali nego sam jednostavno takav. Ne kajem se i to je tako", zaključio je.

