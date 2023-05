Drago i Anamarija u posljednjim su eliminacijama bili jedini par koji je svoju narukvicu dao Karmeli i Tomislavu, a ne Anamariji i Filipu. Nisu bili djelom dominantne grupe iako su sa svima u korektnim odnosima. Nakon toga, parovi su se počeli šaliti kako će napakostiti ovim supružnicima. A hoće li zaista? Drago je tu situaciju komentirao za RTL.hr.

"Supruga i ja smo osjetili kako su se svi okomili na Karmelu i Tomislava. Mislim da su im sudili zbog toga što su bili dobri s Davorom i Meri. Kako su oni ispali, sad je na njima red. Mislim da smo shvatili koji bi mogao biti redoslijed ispadanja - pretpostavljamo da će sljedeći biti Tomislav i Karmela, a nakon njih i mi. Nismo mogli stati na stranu ostalih, bilo nam je žao jer smo svjesni da i mi možemo biti u toj poziciji. To mi je bilo glupo i onda smo tako odlučili. Kakva god nam dalje sudbina bila u kući", rekao je Drago. Nije siguran je li im netko to zamjerio, a i ako je, kaže, nisu to njihove brige. "Ja nikome ništa ne zamjeram. Život ide dalje, ne može mi se život vrtjeti oko toga je li se tko naljutio. Oni znaju da sam ja iskren", rekao je.

U izjavama je rekao kako su Anamarija i on promatrači, pažljivo se otvaraju jer su se dosad u životu znali opeći.

"Ispadalo je da smo promatrači jer se Anamarija i ja nismo mogli otvoriti tako brzo, pogotova moja supruga. Ja sam drugačiji, naivan sam, a ona nije takva. Nju to pogodi, ako se nekome otvori i povjeri, a onda se razočara. Promatrali smo tko je kakav, nismo se htjeli zalijetati", priznao je.

Pitali smo ga i je li fer da se u showu odlučuje po principu tko si je s kime bliži.

"Ako će se gledati međuljudski odnosi, mislim da su sljedeći Tomislav i Karmela, a onda moja supruga i ja. Svjesni smo toga, zato što smo dali narukvicu Tomislavu i Karmeli, da ćemo vjerojatno biti sljedeći eliminirani. Moja je supruga na samom početku rekla kako će ovdje biti najbitniji međuljudski odnosi, a tako se i ispostavilo. A ako se gleda po izazovima, realno, mi smo trebali već prvi tjedan ispasti iz kuće. Imamo sreće kao nitko", smije se Drago.

