Anamarija i Drago u showu 'Superpar'pokazali su kako su opušteni, iskreni i skromni. Otpočetka su u, mnogima najomraženijoj sobi, ali nisu je se htjeli odreći, što je mnoge iznenadilo, a najviše voditelja Enisa Bešlagića. Pred kamerama su ispričali i to da žele zajedničko dijete, no kako trenutačno imaju zdravstvenih problema. S Dragom smo popričali o showu, odnosu sa suprugom i budućnosti.

"Supruga nas je prijavila, ali nisam mislio da bi nas netko zvao. Otišli smo na casting, prošli smo i nije mi žao što sudjelujemo. Ovo mi je odlično iskustvo, mislim da smo čak ojačali odnos. Saznajemo nešto više jedno o drugome, to mi se jako sviđa", rekao je.

Prvih nekoliko izazova nisu se pokazali kao najkonkurentniji par, ali s vremenom su Anamarija i Drago ojačali.

"Nije bila sreća bila na našoj strani, još smo imali tremu, nismo se opustili, ali nismo se obeshrabrili. Bodrili smo se nakon svih izazova. Znali smo da će kad tad doći naše vrijeme", rekao je.

Najgora soba njima je - najbolja

Zbog toga što su u prvim izazovima bili među lošijima, završili su u sobi koju su morali dijeliti s drugim parom. Odluka da i dalje ostaju tamo, iznenadila je baš sve kandidate.

"Nama je dolje odlično jer imamo najbolje madrace. Jedino je problem što nema prozora i što je zagušljivo, no supruzi se nije dalo seljakati i prebacivati kofere. To je bila taktika - da se ne selimo. Parove koji dolaze, promatramo tko je kakav, da nam ne bi netko zabio nož u leđa. No, nemamo posebnu taktiku", priznao je.

U showu često ističu i razliku u godinama. Anamarija je devet godina starija, ali kada je ljubav u pitanju - ona godine ne poznaje.

"Razliku u godinama svakodnevno osjetimo, razilazimo se u mnogim razmišljanjima. Ja bih ludovao po diskotekama, a njoj se neda. Što god predložim, to je balavo i bezveze, a što god ona predloži to je staromodno. No, to nas sve spaja. Uvijek pronađemo kompromis, odnosno većinom ja popustim", priznao je.

Osim što je za njih ovo ogroman izazov, s izazovima se susreću i u privatnom životu. Trenutačno grade kuću u Babinoj Gredi.

"S time smo krenuli prije tri godine. Kako skupimo novaca, tako i ulažemo. Stignemo putovati i uživati. Nadamo se da ćemo do Božića ove godine uživati", rekao je.

Žele zajedničko dijete

Pred kamerama su ispričali i kako žele zajedničko dijete, no zbog zdravstvenih problema, to trenutačno nije moguće.

"Općenito sam iskren, nekoga je sramota, a mene to čini jačim. Kad kažem što me muči. Ja sam to uvijek govorio i uvijek ću govoriti - problem je u meni. Radim na tome da to izliječim, ali liječnici kažu da se moramo opustiti. Čekam, ali nikako da bude. Odustat nećemo, idemo dalje i uživat ćemo i dalje što god da bude", rekao je. Podršku publike svakako imaju, a smatra da je to zbog toga što su prirodni i opušteni.

