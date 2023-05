Drago za RTL.hr o najljigavijem izazovu u 'Superparu': 'Samo sam tresao glavu da me ne ugrizu'

Muškarci su na početku novog tjedna odradili teški izazov koji nije za svačiji želudac, a u kojemu su žene odlučivale što će isprobati od zadataka. One su smatrale da ne bi trebali ništa preskočiti.

Pitali smo Dragu što mu je bilo najgore proći u tom izazovu.

"Najteži su mi bili crvi koje smo morali žive imati u ustima. Ne bi bilo toliko teško da ih nisam pogledao prije, da sam samo zažmirio i ubacio ih u usta jer ne bih ni znao što je to. Međutim kad sam vidio koliko je to veliko. Katastrofa. I samo sam tresao glavu da me ne ugrizu", ispričao nam je.

Priznao je da mu se zamjerio još jedan zadatak.

"Poslije toga su mi bile najgore one kvačice za rublje. Ne znam gdje su ih našli, ali ono je katastrofa. Kad te stisnu, užasno boli. Mislio sam da mi je otpalo uho, obrva ili neki drugi dio lica", prisjetio se Drago.

Rekao je da mu je ostatak izazova bio u redu i ništa strašno.

